Трое турецких военных погибли в Идлибе в результате удара ВВС Сирии

Дамаск, 27 февраля. Трое турецких военнослужащих погибли в результате авиаудара ВВС Сирии в районе населенного пункта Бехун на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Тут же он заверил, что ситуация в Сирии «развивается в пользу Турции».

«Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться», — цитирует политика турецкий телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Анкара продолжит переговоры с Россией.

«Мы заявляем, что мы присутствуем в Идлибе на основании Аданского соглашения с Сирией», — подчеркнул он.

По данным Telegram-канала Directorate 4, ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою, сопровождавшему некий груз. Известно, что Анкара занимается поставками оружия боевикам запрещенных группировок, орудующих в Идлибе. Пока он остается последним анклавом террористов.

Ситуация в Идлибе обострилась именно из-за действий Турции. Спецкор ФАН Аббас Джума ранее справедливо заметил, что сирийские военные воют на этих территориях ради очистки своей земли от террористов. Они погибают за свою родину. Но ради чего в Сирии гибнут турецкие солдаты — совершенно непонятно. По его мнению, политику Анкары в САР можно рассматривать просто как пиар-акцию Эрдогана, желающего заполучить какое-то влияние в Сирии и на Ближнем Востоке.

В минувшую пятницу, 21 февраля, стало известно, что Турция перебросила в Сирию очередную многокилометровую колонну боевой техники и грузового транспорта. Данные об этом подтвердил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Поддержка боевиком со стороны Анкары нарушает международные обязательства Турции в рамках соглашений по урегулированию военного конфликта в САР. Нельзя забывать и о том, что Турция вместе с Россией и Ираном является гарантом перемирия в Сирии. Естественно, такое положение дел вызывает беспокойство Москвы.

20 февраля министр обороны Турции Хулуси Акар заверил, что Анкара не собирается вступать в конфронтацию с Россией в Идлибе. По его словам, в ближайшее время Турция возобновит переговоры с РФ по этой теме. По мнению Акара, между Москвой и Анкарой налажен хороший контакт.