Президент Киргизии заверил, что Бишкек будет надежным союзником России

Москва, 27 февраля. Бишкек всегда будет надежным союзником и стратегическим партнером России, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Глава киргизского государства отметил, что за последние два года сотрудничество между Москвой и Бишкеком значительно активизировалось. По его мнению, этому поспособствовали в том числе визиты Путина в столицу республики.

Жээнбеков пообещал «сделать все возможное», чтобы мероприятия начинающегося в четверг Перекрестного года России и Киргизии прошли на высоком уровне. Он также поделился своими ожиданиями по поводу предстоящего двустороннего бизнес-форума. Глава Киргизии надеется, что он пройдет успешно.