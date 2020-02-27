Психолог рассказала, как женщина может помочь мужчине выйти из кризиса

Москва, 27 февраля. Психолог Ольга Коротина-Гессе заявила, что мужчины нуждаются в психологической помощи так же, как и женщины. Все люди иногда попадают в кризисные ситуации.

Мужчинам часто нужна помощь, чтобы избавиться от гнева, выйти из эмоционального застоя. Для многих важна помощь женщины, которая рядом с ними.

Разумеется, мужчинам неудобно говорить о своих проблемах напрямую. Коротина-Гессе пояснила, что они расценивают такие беседы как «жалобу слабака».

Психолог отметила, что мужчин беспокоят вопросы, связанные с их семьями и родными. Они задумываются о последствиях своих действий.

Эксперт рассказала, как женщины могут поддержать своего мужчину. Во-первых, поддержку нельзя навязывать. Женщина не должна вмешиваться в планы мужчины. Это главная проблема женщин в России, которые часто управляют семьей.

«Мужчины знают, что есть женщина, которая все вопросы решит. Они перекладывают ответственность», — добавила Коротина-Гессе, ее слова передает телеканал «МИР24».

При этом многие мужчины готовы манипулировать своей женщиной, чтобы их продолжали жалеть. По мнению психолога Оксаны Александровой, мужчинам тяжело рассказывать то, что у них на душе.

Они не могут поднять себе настроение шопингом или походом к косметологу. Поэтому их нельзя винить за проявление агрессии. Таким образом у них проявляются эмоции.

Александрова посоветовала не задавать много вопросов уставшему и сердитому мужу. Лучше его накормить и окружить заботой. Когда мужчина придет в себя, он сам расскажет о проблеме.

И лучшее, что может сделать женщина в этой ситуации, это придать ему уверенности в себе. Она должна сказать, что мужчина со всем справится.