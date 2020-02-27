Новый клип Лободы назвали «бесовщиной» и плагиатом

Москва, 27 февраля. Известная певица Светлана Лобода выпустила новый клип на песню «Новый Рим». Видео вызвало неоднозначную реакцию у поклонников, в Сети уличили певицу в плагиате.

Видео появилось на YouTube-канале певицы накануне. Клип собрал 16 тысяч «лайков» и 10 тысяч «дизлайков». В клипе Лобода предстала в образе инопланетянки в странных нарядах. Еще более пугающей получилась хореография. Заканчивается же клип растерзанием певицы несколькими мужчинами в костюмах ковбоев.

Пользователи Сети не оценили эксперимент певицы. Комментаторы назвали клип «криповым» и даже «бесовщиной». Некоторые даже сравнили происходящее в клипе с коронавирусом и уловили «легкие нотки психоделического транса».

«Короче, сейчас все стали делать ставку на фриковость? Чем дебильнее, тем лучше что ли?» ― возмутилась marina.ch28.

Кроме того, многие пользователи обратили внимание на подозрительно знакомый мотив.

«Где-то я этот мотив уже слышала…», ― отметила alselina1.

«Припев очень напоминают песню другого исполнителя...не могу вспомнить точно какую», ― согласилась alinka_golubkova.

Однако предположения о том, чью же песню сплагиатила Лобода разошлись. Пользователи не могли выбрать между Билли Айлиш, «Агатой Кристи» и Леди Гагой.

«Агата Кристи. Плагиат», ― заявила moyaeva_.

«Били Айлиш. Стырила Света», ― уверена alena.kotlova.

«Клип крутецкий, но напоминает Bad romance Леди Гаги», ― добавила ikrinka8877.

Ранее Лободу раскритиковали за «пьяные» танцы на сцене. Исполняя песню «Новый Рим» на Big Live Show 2020, певица несколько раз сделала движения, показавшиеся ее поклонникам странными,