Польские власти упорно продолжают вести неумную политику обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны. Бесконечные интервью, в процессе которых политики Варшавы пытаются доказать всему миру, что освобождение Европы Советским Союзом от нацистского ига в 1944-1945 годах было, на самом деле, коммунистической оккупацией, не прекращаются ни на минуту. Все это — месть находящихся в правительстве Польши буржуазных элементов, которых не успел извести генеральный секретарь ВКП(б) Иосиф Сталин, заявил Федеральному агентству новостей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» после конференции «Современный Евросоюз и нацистская Германия: что общего у тех, кто атакует Россию» бывший губернатор Камчатской области и секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев.

«С моей коммунистической точки зрения, стиль управления польским государством определяется той доминирующей мировой силой, на которую ориентируются его элиты. Было в Польше до войны буржуазное правительство — она вела себя как буржуазная страна. Когда Сталин после победы над Гитлером поставил в Восточной Европе социалистические правительства, господа буржуи ушли в тень и вынуждены были молчать — но это не значит, что их совсем не стало! Кстати, это случилось и в СССР — сколько ренегатов, вроде [Бориса] Ельцина и [Михаила] Горбачева было упущено нашими органами госбезопасности, не сосчитать! Собственно, и в Польше сейчас эти же недобитые буржуа вернули себе власть, и теперь эта страна ведет себя, как истинно капиталистическое государство, виня во всем советскую власть и лично товарища Сталина», — сказал собеседник ФАН.

По его мнению, корни безобразного поведения поляков не стоит искать в Вашингтоне, хотя американцам, безусловно, оно выгодно. Польша слишком маленькая и слабая страна, а ее влияние столь незначительно, что специально вести с ее помощью какую-то политическую игру против нашей страны в Государственном департаменте США не станут.

«Так что ругать на чем свет стоит СССР — это сугубо частная инициатива самих польских буржуев, — заявил политик. — Да, конечно, в Америке им рукоплещут и называют «молодцами», какие-нибудь богатеи пересылают десяток-другой миллионов долларов в Варшаву на это «благое» дело, но не более того — это не является государственной стратегией США».

По словам Машковцева, Польша отлично осознает, что не может играть серьезной роли в мировой политике.