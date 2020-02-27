Грязь, бомжи и уличные банды уродуют внешний облик американских городов

Американское муниципальное хозяйство десятилетиями держалось на трех китах: безопасность, внешняя благоустроенность и санитарный контроль. Однако за последние годы городская среда США растеряла и первое, и второе, и третье. Сегодня даже те, кто превозносят американскую демократию, вряд ли найдут слова в защиту системы муниципального управления Соединенных Штатов, которая не справляется с самыми насущными проблемами и вызовами современности. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Массовая бездомность

Массовая бездомность, выросшая за годы президентства Дональда Трампа примерно на 5-7% по стране, на практике приводит к тому, что центры таких всемирно известных мегаполисов, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Бостон и даже Нью-Йорк стали похожи на палаточные лагеря для мигрантов. Хуже всего дела обстоят в «городе ангелов», где бездомность выросла на 16%.

Причем рост бездомности происходит, несмотря на значительное увеличение городских трат на борьбу с ней, что далеко не лучшим образом характеризует местное муниципальное начальство. Наиболее пессимистично настроенные блогеры-урбанисты и журналисты пишут о нынешнем Лос-Анджелесе, как о потерянном рае. И все это из-за обилия уличных отбросов, грязных палаток на центральных авеню и толп бродяг, которые под воздействием алкоголя и наркотиков праздно шатаются, вымогая деньги у прохожих.

Несмотря на правила (убирать палатки бездомных с улиц, особенно в дневное время суток), эти нормы строго не соблюдаются по той простой причине, что вся полиция занята борьбой с уличной преступностью. Скачок уличных ограблений, краж, убийств и изнасилований составил 52%. Причем именно бездомность стала этому виной.

Некомпетентность муниципальных служб доходит до того, что некогда благополучные места превращаются в вонючие выгребные ямы. Это произошло, например, со знаменитым модным районом, который находится почти в центре Лос-Анджелеса. Район кишит крысами, которые живут в 12-тонных кучах мусора, и распространяют заразу.

Другой калифорнийский город Сан-Франциско стал у американцев притчей во языцех из-за помойного вида и кочующих орд лиц без определенного места жительства. Бомжи в Сан-Франциско имеют привычку спать прямо возле мэрии и в районах скопления туристов. Большинство бездомных — опиоидные наркоманы, которые пользуются тем, что психотропные препараты на основе таких веществ, как фентанил, свободно продаются в аптеках.

На таком фоне не удивительно, что Сан-Франциско стал общеамериканским лидером по числу краж со взломом, магазинных краж и случаев вандализма. Парадокс ситуации в том, что Калифорния, где расположены Лос-Анджелес и Сан-Франциско, по официальным данным, самый экономически развитый штат, что говорит о крайне низком качестве управления.

Впрочем, ситуация в процветающем Нью-Йорке мало чем отличается от солнечной Калифорнии. За годы руководства Нью-Йорком мэра Билла де Блазио и губернатора Эндрю Куомо, политических союзников экс-президента США Барака Обамы, город превратился в малоприятное зрелище, где мусор валяется прямо под ногами и процветает криминал.

Выяснилось, что за последний год почти на 50% выросли показатели по убийствам, на 37% по ограблениям и на 60% по автоугонам. Иными словами, кризис городского хозяйства в США обретает все более уродливые формы. Американские отцы-основатели говорили, что именно эффективность чиновников на местах — основа политического будущего Америки. Если этому верить, то будущее Америки выглядит далеко не радужным.

Снижение качества жизни

Вашингтон никогда не входил в число самых богатых и комфортных для проживания американских городов. Однако притом, что там изначально были не самые лучшие условия городской среды, столицу США также затронул общеамериканский тренд на снижение качества жизни.

За 2019 год Вашингтон поставил десятилетний антирекорд по количеству убийств. Загрязнение питьевой воды в Вашингтоне также считается все более серьезной проблемой из-за высокого содержания свинца. Многие местные ресурсы утверждают, что муниципальные службы не справляются с ситуацией.

Несмотря на меньшие объемы городского хозяйства и солидный муниципальный бюджет, Филадельфия и Бостон, исторические города США на восточном побережье, не могут похвастаться высоким уровнем городской среды. Про фекалии, шприцы и прочие отбросы на школьных и детских площадках в Бостоне пишут практически все авторы, которые специализируются на местных общественных проблемах.

Зашкаливающий уровень тяжких преступлений в Филадельфии — предмет постоянного обсуждения журналистов и правоохранителей, но с годами масштабы проблемы только увеличиваются.