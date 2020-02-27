Донцова в 67 лет поразила поклонников поперечным шпагатом

Москва, 27 февраля. Писательница Дарья Донцова в 67 лет продемонстрировала поклонникам завидную физическую форму, сев на поперечный шпагат.

В своем Instagram она опубликовала пост, в котором показала лучшее, по ее мнению, упражнение на пресс. Кроме того, она описала, как нужно выполнять его правильно, чтобы достичь максимального эффекта.

Также писательница поделилась кадрами, на которых показывает свою растяжку. На одном из снимков она поднимает правую ногу выше головы, а на другом сидит на тренажере в поперечном шпагате.

«67 лет не повод, чтобы превратиться в кучу, которая не способна сама в ванну залезть. Мне в мои 67 лет очень даже хорошо, я еще могу вприсядку по залу прыгать, подтягиваться, приседать со штангой. Живот не висит, и майку-безрукавку спокойно ношу», — сообщила она.

Донцова напомнила подписчикам, что «движение — жизнь», и занятия спортом сохраняют фигуру.

«Офигеть, вот это да. Я так не могу», — отметила известная телеведущая Лера Кудрявцева в комментариях.

Свое удивление и восхищение физической подготовкой автора детективов выразили и другие пользователи.

«Впечатляет!» — написал stahijkolotvin. «Ого, аж блин с медом изо рта вывалился», — поразилась bakaeva.tatiana. «А мне 45 лет, и я ною! Все, беру пример с Вас», — решила inessa_sakovich «Ну, вы, Дарья, даете!!! Мое вам уважение», — отметила julia_dement. «Дарья Аркадьевна, вы крутая! Я один раз так поехала, что чуть без зубов не осталась», — рассказала elena0611. «Вы супер! Пример для многих!» — констатировала mary_moscow_199.

Посвященный спорту пост собрал значительно больше «лайков», чем другие публикации — 13020 отметок «нравится».