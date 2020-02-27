Шерин предложил действенный ответ на манипулирование Крымом в деле ЮКОСа

«Политизированным решением с нелепой аргументацией» назвал депутат Госдумы Александр Шерин вердикт гаагского суда по делу ЮКОСа, в котором, как выяснилось, важную роль сыграл «крымский фактор».

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Гааги при вынесении решения о взыскании с России 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа учитывал Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на полный текст решения суда.

Апелляционный суд использовал «крымский фактор» как доказательство якобы «законности» исходного (впоследствии отмененного) решения Международного арбитражного суда в Гааге взыскать с России деньги в пользу бывших подельников Михаила Ходорковского.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что это «политизированное решение с нелепой аргументацией и манипулирование темой Крыма». По мнению парламентария, России не только не следует выполнять это незаконное решение, но и нужно принять ответные меры, наложив арест на находящиеся на территории РФ активы и собственность иностранных государств, занимающих антироссийскую позицию.

«Раньше войны вели для завладения территориями и ресурсами. Теперь всем этим пытаются завладеть, используя судебные решения, — отметил политик в комментарии Федеральному агентству новостей. — В век цифровых технологий появляются новые уязвимые места, поэтому становятся возможны и блокировки счетов, и арест имущества. В данном случае мы видим полностью политизированное решение с нелепой аргументацией и манипулированием Крымом, о котором на Западе якобы пекутся. Такие решения принимаются не только, что заработать на России деньги, но и для того, чтобы нанести нашей стране урон, как экономический, так и политический, и при этом без военных действий. Мы можем этому противопоставить только сильную экономику и самодостаточность нашего государства, кроме того, нам нужно иметь поменьше уязвимых мест».

Уязвимыми местами Шерин назвал наличие счетов и собственности крупных российских бизнес-структур за границей.

«Все деньги, все счета, все имущество должны быть в России, — подчеркнул парламентарий. — Тогда все эти нелепые решения, как то, что мы видим в деле ЮКОСа, останутся всего лишь глупой ненужной бумажкой, не подлежащей выполнению».

России, безусловно, не следует выполнять незаконное решение, принятое в Гааге, подчеркнул собеседник ФАН.