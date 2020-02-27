Суд обнародовал письма Джонни Деппа, обещавшего утопить и сжечь Эмбер Херд

Лондон, 27 февраля. Известный голливудский актер Джонни Депп в переписке с другом размышлял о том, как жестоко хотел бы расправиться с экс-супругой Эмбер Херд. Письма, отправленные артистом Полу Беттани, обнародовали в Верховном суде в Лондоне.

По данным местных СМИ, переписка приятелей датирована 2013 годом. Депп обещал расквитаться с бывшей женой.

«Давай сожжем Эмбер. Давай утопим ее, прежде чем сжечь!» — говорится в одном из сообщений, прочитанных вслух в суде.

В переписке, как уточнили журналисты, Депп признавался, что ему стоит прекратить злоупотреблять алкоголем, поскольку он вызывает в нем агрессию и провалы в памяти.

Депп и Херд начали встречаться в 2011 году, спустя четыре года пара узаконила свои отношения. В мае 2016 актриса подала на развод. В марте прошлого года Депп подал иск о клевете против газеты The Sun — он захотел возместить моральный ущерб в размере 50 миллионов долларов за статью, где Херд называет себя «жертвой домашнего насилия».

По словам актера, его бывшая жена намеренно рассказала свою версию случившегося, чтобы Депп выглядел виновным в этой ситуации. Он считает, что Херд преследовала только одну цель — улучшить свою репутацию на фоне женского движения #MeToo.

Актриса же называла Деппа «монстром». Она утверждала, что через год после начала их супружеской жизни актер начал злоупотреблять спиртными напитками и наркотиками.