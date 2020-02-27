Марш боязливых пингвинов в честь Бориса Немцова

Столичные власти согласовали в этом году марш памяти Бориса Немцова. Он пройдет 29 февраля 2020 года. Акции в память о Немцове пройдут и в Нижнем Новгороде, где политик был губернатором в 1990 годах. А вот в Санкт-Петербурге аналогичный марш пока что не согласован — 25 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал законным отказ властей согласовать проведение аналогичного шествия.

Герой и люди

Вынесенный в заголовок пассаж о «боязливых пингвинах» — это отнюдь не наша журналистская выдумка в попытке очернить покойного, а, можно сказать, наша дань памяти его политическому наследию.

Именно так Борис Ефимович выразился о своих соратниках в телефонном разговоре, дословно сказав об участниках оппозиционных митингов «хомячки и боязливые пингвины, большинство ― интернетовские хомячки». Добавив столь же уничтожающую характеристику об оргкомитете митинга: «бессмысленные …[дураки], только … [выделываться] и умеют!». Ну а призыв Немцова выходить на очередной митинг, озвученный не в публичный микрофон, а в трубку его телефона звучал так: «Хомячки путинские, [слово, означающее женщину непристойного поведения], на диванах пердаки отрастили. На марш, все на марш!». Обычно подобным образом в оппозиционных блогах любят называть журналистов нашего издания, но, как видите, Борис Ефимович так обращался к своим соратникам и последователям. Мол, оторвали пятую точку от диванов, хомячки и пингвины!

Поэтому, если вы не против, мы в этой главе припомним еще некоторые откровения покойного политика о своих коллегах, чтобы нас не обвинили в том, что мы создаем некий «язык ненависти». Благо — более шести часов самых сочных переговоров Бориса Ефимовича и сегодня лежат в Сети, доступные всем желающим.

Итак, приступим. Что же говорил при жизни Борис Ефимович о своих коллегах, оппозиционерах всех мастей и расцветок, которых он якобы с распростертыми объятьями видел в рядах некоей «объединенной оппозиции», но исключительно — с собой во главе? Слова нашего героя приводятся исключительно в кавычках, прямой речью, лишь с необходимыми цензурными правками.

О Григории Явлинском: «даун, [слово, обозначающее мужчину нетрадиционной ориентации] законченный, [слово, обозначающее мужской половой орган] никому не нужен, это секта, они обо….ся»

Об Алексее Венедиктове: «занимает [слово, означающее женщину непристойного поведения] позицию, я его [слово, обозначающее мужской половой орган] послал, Веник обо...ся».

Об Илье Яшине: «у него детство в ж...пе играет»

Об Алексее Навальном: «[дурак], послушал Яшина»

О Борисе Акунине: «[слово, обозначающее мужской половой орган], считает, что все знает на свете, вообще [обнаглевший] [дурак], великий грузинский писатель, интриган, я его сегодня послал [слово, обозначающее мужской половой орган], [слово, обозначающее мужчину нетрадиционной ориентации] не хочет в «Солидарность».

О Сергее Пархоменко: «нагло врет по указанию Акунина, ... [больной] и самовлюбленный»

О Дмитрии Гудкове: «[слово, обозначающее мужчину, не сдержавшего своих слов], который орал, что сдаст мандат, а сам не сдал»

О Евгении Чичваркине: «человек–телефон, кто его всерьез воспринимает–то?»

Не забывает Борис Ефимович высказаться и о женщинах:

Об Евгении Чириковой: «сучка редкая, просто сука или идиотка, мразь, клянчит у меня деньги и продолжает тявкать, топит по приказу Навального»

О Божене Рынской: «отвратительная телка, страшнее атомной войны, законченная сука и уродина, создадим клуб «Кто не [занимался сексом] Божену Рынску»

О Валерии Новодворской: «железная, совершенно железная. Несмотря на отложения солей галоперидола»

О Дженнифер Псаки: «честно, не в моем вкусе, только Буш–младший рискнул бы»

Некоторые откровения Немцова об исторических фигурах или современных политиках могут неслабо порвать шаблон выходящей на днях на митинги публике, но они вряд ли поставят эти слова на транспаранты во главе шествия. Как невозможно, например, представить в рядах московского марша Григория Явлинского с плакатом: «Я — никому не нужен, моя партия — секта».

Итак, об истории и о современности:

О Владимире Ленине: «странный, странный чувак — но наш, не отнимешь»

Об Иосифе Сталине: «упырь конченный, конечно, но некоторые методы вдохновляют — только Мемориалу не цитируйте»

О Владимире Путине: «Для «правых» сил Путин – вполне приемлемая фигура. Он работоспособный, опытный и умный человек».

И еще о Путине: «Путин, конечно, классный мужик. Но он не такой русский, как Ельцин. Он никогда не обнимет за плечо и не скажет: «Борь, за всю жизнь я выпил цистерну водки»

И на закуску: «Я считаю, что Россия должна избрать нового президента, честного, физически крепкого и ответственного. Я убежден, что следующим президентом должен быть Владимир Владимирович Путин. Если сейчас ему не скрутят руки-ноги известные люди, то, я убежден, у него есть все шансы, чтобы за него проголосовали. По крайней мере, я его буду всячески поддерживать».

Да, последние три цитаты — это не Немцов образца 2015 года, это Немцов из года 1999-го. Но ведь, согласитесь, человека нельзя судить только по последнему году или дню его биографии.

От преемника Ельцина — к забвению

Вспоминая покойного, можно сказать лишь известную фразу: «жил грешно, да и умер смешно». Повторяться об основных вехах жизненного пути нашего героя достаточно бессмысленно, большая часть из них изложена, например, здесь. Если резюмировать сказанное в статье, то можно сказать просто — Борис Немцов был «плоть от плоти и кровь от крови» той команды разрушителей СССР, которые на обломках ими же во многом и уничтоженной советской империи пытались построить понятную им «либеральную Россию».

В этой России была самая ужасающая смертность и самая низкая рождаемость, в их России люди массово травились «паленой» водкой и нерегулярно получали на заводах сущие копейки. В России Немцова были поставлены все ужасные рекорды — рекордное количество убийств и самоубийств, самая низкая продолжительность жизни граждан за последние четверть века, самое катастрофическое падение российской экономики.

Причина ухода Немцова из исполнительной власти тоже прекрасно известна — это пресловутый дефолт августа 1998 года, после которого даже всесильный Борис Ельцин осознал, что Немцова не ждет во власти именно народ России. Который справедливо полагал «перспективного молодого политика» прямо ответственным за весь ужас 1991-1998 годов. Именно поэтому тайная фотография двух Борисов, на которой тогдашний президент России собственноручно написал: «Сов. секретно. Передаю эстафету. Борис Ельцин. 09.X.1997» так и осталась лишь в личном архиве Немцова.

На первых порах Немцов даже показывал эту фотографию всем желающим, но уже к началу 2000 годов понял, что фигура Ельцина полностью перестала быть политическим активом, превратившись скорее в гири на ногах у нашего героя.

Буквально через несколько лет «превратился в тыкву» и сам Борис Немцов. На выборах 2003 года ведомый политиком «Союз правых сил» не смог даже преодолеть 5%-й барьер. А вес персональный Немцова, как политика, наглядно продемонстрировали выборы мэра в родном для него городе Сочи. Тогда на проходных, сугубо региональных, выборах мэра города Немцов проиграл главе города Анапа Анатолию Пахомову. Причем последний победил Немцова с разгромным результатом, набрав 76,86% голосов избирателей. При этом никакой манипуляции с голосами не было и в помине: в апреле 2009 года, незадолго до голосования, социологический опрос среди жителей Сочи показал, что за Бориса Ефимовича планировали проголосовать лишь 6,8% избирателей, тогда как за Пахомова — 56,1%.

Оказавшись никому не нужным в настоящей российской политике, Немцов ожидаемо стал искать союзников в рамках классического, остап-бендеровского «Запад нам поможет». Еще в апреле 2011 года, задолго до очередных парламентских выборов, Борис Немцов встречался с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. Неудивительно, что уже через полгода Россию стали раскачивать ровно по сюжету «Арабской весны», стартовавшей именно в 2011 году. Тогда, слава богу, не получилось — вместо очередной «площади Тахрир» в центре Москвы даже вся «объединенная оппозиция» смогла лишь изобразить абсолютно провальную акцию на Болотной площади, которая поставила крест на любом «майданном» сценарии.

Роль самого Немцова в событиях 2011 года достаточно показательна — именно он выступил инициатором проведения злополучного митинга на Болотной площади, в то время как многие более радикальные и упертые оппозиционные политики требовали «разжечь пламя настоящего майдана», считая, что митинг надо проводить на площади Революции, непосредственно у стен Кремля. Эдуард Лимонов тогда даже обвинил Бориса Немцова в том, что он «штрейкбрехер» и «самозванец», которого никто не уполномочивал на перенос митинга. Но все это уже было после — когда стало ясно, что запланированный «майдан на Болотной» элементарно не зажегся. Как говорится: «у победы всегда много отцов, а вот поражение — всегда сирота». Именно так и случилось после Болотной.

Борис Немцов действительно стал глубоко ненужным — ни власти, ни оппозиции, ни, что самое главное — российскому народу.

Ненужное убийство

Убийство «оппозиционера Немцова», которое произошло 27 февраля 2015 года, не было выгодно официальной власти. Внимательные наблюдатели отметили это практически сразу, честно сказав, что к началу 2015 года у Немцова действительно было больше поддержки от Джо Байдена или Барака Обамы, нежели от российских избирателей.

Странность убийства Немцова даже породила массу конспирологических версий — начиная от «амурного следа», поскольку убитый отличался последовательным промискуитетом — и заканчивая версией о провокации против действующих властей России. Отличилась и оппозиция — буквально через какую-то неделю «Новая газета» опубликовала фейк, в котором заявила, что законспирированный «сотрудник силовых структур чеченского происхождения», живущий в Москве, передал изданию некий «расстрельный список», в который были включены, помимо Бориса Немцова, Алексей Венедиктов, Михаил Ходорковский и, вероятно, Ксения Собчак. Бредовость такого «списка» нам хорошо известна постфактум, но, надо понимать, тогда у многих оппозиционных политиков сердце йокнуло — а не «по нам ли звонит колокол»?

Реальность, впрочем, оказалась куда прозаичнее: как выяснилось в результате следствия, мотивом для убийства выступила религиозная месть. Злой на язык политик, со стилем высказываний которого мы постарались ознакомить читателей в первой части статьи, грубо «наехал» на ислам и его ценности. Предполагается, что причиной убийства стала запись в блоге Немцова на сайте «Эхо Москвы» от 9 января 2015 года под названием «Исламская инквизиция». Ее Немцов опубликовал в связи с террористическим актом в редакции французского журнала Charlie Hebdo. Горячая тема антиисламских карикатур, на которой решил поспекулировать политик, оказалась роковой — трое мусульман, один из которых был бывшим бойцом полка «Север» МВД Чеченской республики, совершили самосуд над Немцовым.

Удивительно, но сегодня оппозиция часто любит говорить о «загадочности» и «нераскрытости» дела Немцова, хотя приговор по нему вынесен еще в июле 2017 года. Пятеро участников и организаторов убийства получили различные тюремные сроки — от 11 до 20 лет.

Сегодня годовщину убийства политика пытаются использовать как «топливо» для очередной попытки раскачивания ситуации в России. Для этого упомянутым Немцовым чудакам на букву «м» действительно надо «оторвать толстые задницы боязливых пингвинов» от их диванов — и загнать «хомячков» на митинг.

Все по заветам покойного. Хотя получается на удивление плохо. Ведь никаких здравых идей и оппозиции со времени смерти Бориса Ефимовича так и не появилось...