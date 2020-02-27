Украина запретила еще три российских телеканала

Киев, 27 февраля. Украинские власти запретили ретрансляцию трех российских каналов. Об этом в четверг сообщил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

«Регулятор отменил свои предыдущие решения относительно программ «Еврокино», «ТОПШОП ТВ» и «Зоопарк» и удалил их из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины», — отмечает ведомство.

Отметим, что Украина запретила трансляцию десятков российских каналов, включая Первый канал, «Россия 24», «Звезда», RT и РЕН-ТВ. Под запрет попали даже сугубо развлекательные каналы, которые не имею никакого отношения к политике — «Охота и рыбалка», «Настоящее смешное телевидение». Цензуре подверглись российские книги, фильмы, сериалы и песни.

Украинские власти ввели обязательные квоты, потребовав от СМИ, музыкальных и кинокомпаний делать контент на украинском языке. При этом сами телевизионщики признаются, что украинцы отдают предпочтение русскому языку, что видно по статистике. Кроме того, квоты сильно бьют по бюджету. Русскоязычный контент хорошо продается в странах СНГ, тогда как украиноязычный не нужен никому, кроме потребителей внутреннего рынка.

Напомним, что украинские власти с 2014 года последовательно проводят агрессивную политику украинизации. В апреле прошлого года Верховная рада приняла закон о государственном языке, который обязывает использовать украинский практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности, хотя значительная часть населения страны — русскоговорящая.