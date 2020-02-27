Для вступления в НАТО Украине придется отпустить Донбасс в Россию

Чтобы Украина могли войти в блок НАТО, ей необходимо отпустить Донецк и Луганск в Россию. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Вступление в НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба оценил возможность вступления страны в состав Североатлантического альянса без возвращения контроля над Донбассом и Крымом.

«Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями», — написал Дмитрий Кулеба в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей.

При этом ранее Кулеба заявил, что у Украины уже есть план по возвращению российского Крыма. Эта стратегия по возвращению полуострова состоит из 12 шагов, в результате которых Крым «выскользнет из ослабевших рук России».

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с РФ после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Отпустить домой

Виктор Водолацкий посоветовал Киеву для того, чтобы делать подобные заявления, вначале изучить устав блока НАТО. В его первых основных статьях четко изложен тезис о том, что любое государство имеет право быть принятым в альянс при условии отсутствия территориальных споров и внутренних вооруженных конфликтов.

«На территории Украины уже шесть лет идет гражданская война, гибнет мирное население. Поэтому ни одна нормальная организация никогда не примет Украину в свой союз, пока не будет решена проблема с прекращением гражданской войны», — пояснил Виктор Водолацкий.

Однако, заметил депутат Госдумы, есть один способ, как Украина может сегодня вступить в НАТО. По его словам, Киев должен через Верховную раду и Конституционный суд провести закон о том, что в 1922 году незаконно были переданы территории Луганской и Донецкой областей в состав Украины.

«И пусть Луганск и Донецк возвращаются в состав России. Тогда все это оформится в нормативных и конституционных актах. И без Луганской и Донецкой областей Украина может и дальше развиваться, и двигаться в том направлении, в котором она пожелает. Но в НАТО ей наступит конец как самостоятельному государству. Потому что после Луганска и Донецка захотят отделиться русины, Закарпатье и так далее. И от Украины останется лишь только небольшая часть территории. Поэтому все эти заявления не имеют под собой некой юрисдикции и международной основы. Нужно положить конец гражданской войне, прекратить беспредел, который там творится, уничтожить «Правый сектор»1 (запрещенная на территории РФ организация. — Прим. ФАН) и все националистические группировки», — добавил Виктор Водолацкий.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.