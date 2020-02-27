«Вези меня, мразь – 2»: мужчина избил таксиста из-за детского кресла. ФАН-ТВ

В Саратове повторилась история нашумевшего блокбастера «Вези меня, мразь». Мужчина с двумя спутницами и ребенком заказали «Яндекс.Такси» через приложение, не указав, что им необходимо детское кресло. Водитель ожидаемо отказался везти ребенка, которому еще нет семи лет, нарушая правила ПДД. Обругав водителя последними словами, папаша приказал тому поскорее езжать вперед и не задавать лишних вопросов.

Ситуация осложнилась тем, что «Яндекс.Такси» списал с пассажиров деньги за отмену поездки. Взбеленившись от этого факта, отец семейства сначала ударил таксиста по лицу, а потом накинулся на него и начал душить. В результате нападения у водителя такси сломаны очки. Теперь разбираться в случившемся будут правоохранители.