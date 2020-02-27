Вакарчук услышал «голос разума» и представил план «возвращения» Крыма и Донбасса

Киев, 27 февраля. Политическая партия «Голос», лидером которой является фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, представила свой план по «возвращению» Крыма и Донбасса.

План, получивший название «Голос разума: Стратегия холодной деоккупации», состоит из восьми этапов, срок реализации стратегии составит около семи лет. Отмечается, что при «идеальных условиях» это может произойти за четыре года.

Лидер партии заявил, что план «для обсуждения» основан «на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней». Партия Вакарчука рассчитывает, что с помощью этой стратегии, «без горячей фазы», удастся приблизиться к «восстановлению территориальной целостности Украины в полном объеме», указало «Утро.ру».

Стратегия включает в себя прекращение огня на всей линии фронта в Донбассе, введение демилитаризованной зоны и международной полицейской миссии, начало «деоккупации» и другие меры, отметил НСН. Вакарчук утверждает, что минские договоренности убивают украинцев и создают иллюзию движения к миру.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране отдельные части Луганской и Донецкой областей, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости и формировании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Однако Киев не признает решение крымчан, несмотря на законность процедуры воссоединения.