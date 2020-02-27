Россия подняла в ОБСЕ вопрос о грузинских снайперах на Майдане

Вена, 27 февраля. Россия подняла в ОБСЕ тему грузинских снайперов на Майдане в Киеве в феврале 2014 года. Об этом заместитель постоянного представителя России при международной организации Владимир Жеглов заявил на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

Он напомнил, что на днях генерал грузинской армии Тристан Цителашвили в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, как прежние киевские власти просили его замалчивать информацию о роли грузинских снайперов в событиях в украинской столице в феврале 2014 года.

«Постмайданные власти обещали Цителашвили «хорошую и красивую жизнь» за молчание о роли грузинских снайперов в эти страшные для Киева», — подчеркнул Жеглов.

Дипломат напомнил, как в феврале 2014 года в Киеве убивали как протестующих, так и сотрудников правоохранительных органов, и эти преступления до сих пор не получили надлежащей правовой оценки. До сих пор никто не дал внятных ответов на вопросы: «Кто, откуда, в кого, из чего и зачем стрелял, убивая людей».

«Зато накапливаются другие сведения — кто и зачем скрывал правду о тех событиях», — добавил он.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о публикации новых подробностей по делу о беспорядках на Майдане. Расследование провели журналисты украинского издания «Страна». По их данным, 20 февраля киевских милиционеров начали целенаправленно расстреливать, и это полностью опровергает версию бывших киевских властей об «ответном огне» группа майдановских стрелков. Журналисты опубликованы материалы следствия с пофамильным списком убитых сотрудников МВД в период с 18 по 20 февраля.