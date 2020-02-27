Глава СНБО объявил о скором возрождении ракетного щита Украины

Киев, 27 февраля. Украина восстановит ракетный щит и будет способна ответить любому агрессору, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Сейчас, к сожалению, работает право силы, и мы сегодня возрождаем то, что должно было возродиться», ― заявил Данилов.

Глава СНБО отметил, что в СССР 98% ракетного производства были сосредоточены на Украине ― в Харькове, Днепропетровске, Павлограде и других городах, сообщает «ПолитНавигатор».

«Поверьте, мы четко осознаем, что наша ракетная программа, наш ракетный щит, наша ракетная защита и наше ракетное наступление в ближайшее время будет возрождено. И у нас будет сила ответить любому агрессору, где бы он не находился», ― добавил Данилов.

Ранее Данилов заявил, что Украина не рассматривает военный вариант возвращения Крыма из-за страха большого количества жертв. Глава СНБО также сообщил, что Киев готовится к «наступлению» российских вооруженных сил. По его словам, украинские власти рассматривают пять сценариев развития конфликта. Данилов добавил, что все варианты учитывались при составлении гособоронзаказа на 2020–2022 годы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Данилова. Она отметила, что Киеву нужен Крым без людей, поскольку население полуострова против возвращения в состав Украины.