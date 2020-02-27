Трамвай сошел с рельсов и придавил пять машин в Самаре. ФАН-ТВ

Трамвай в Самаре сошел с рельсов и придавил пять автомобилей. ЧП произошло на улице Ново-Садовой. По предварительной информации, водитель транспортного средства при развороте на кольце не справился с управлением. Трамвай сошел с рельсов, завалился на бок, при этом придавил пять автомобилей, которые были припаркованы возле торгового центра. В результате ДТП пострадала 56-летняя женщина-кондуктор. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, ее госпитализировали с травмой плеча.