Подписчики оценили образ примерившей платье Арбениной

Москва, 27 февраля. Лидер рок-группы «Ночные волки» Диана Арбенина приняла участие в церемонии награждения музыкальной премии «Новое Радио Awards». По ее словам, прежде она никогда не вручала награды на сцене, и для нее это совершенно новый опыт.

Некоторые интернет-пользователи обратили внимание на смену имиджа рок-певицы. Привычным для своего стиля джинсам и футболке она предпочла белое платье и черный жакет с длинными рукавами.

«Диана Сергеевна, вы невозможно прекрасны! Жду встречи в Питере», — пишут поклонники.

Отметим, что куда больше споров в комментариях вызвал не внешний вид певицы, а сам факт ее появления на «попсовом» мероприятии. Подписчики обрушились на Арбенину с критикой, укорив ее за то, что она опустилась до уровня Григория Лепса и Артура Пирожкова (Александр Ревва).

«Пирожков прошел в номинации порно песня. Нафиг ты в это влезла?», «Дно музыкальной индустрии», «Казалось, ниже Дробыша и Лепса падать уже некуда. Ан нет, Пирожков! Вот такие объятия у вас теперь, Диана», «Короны на попсовых тусовках — это уже перебор», — пишут в комментариях.

Напомним, что на днях состоялась церемония премии «Новое Радио Awards». Лучшим артистом был признан Дима Билан, лучшей артисткой — Zivert, лучшей группой — HammAli & Navai, лучшим видео — клип Артура Пирожкова «Зацепила», а продюсер и композитор Игорь Николаев был удостоен премии за вклад в развитие музыки. При этом певица Zivert также получила награду в номинации «Лучший сингл» (Life) и «Прорыв года».