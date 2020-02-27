Захарова назвала дело Ассанжа «тотальным позором»

Москва, 27 февраля. Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа нельзя назвать иначе, чем «тотальным позором», такие карательные меры в отношении журналиста абсолютно неприемлемы. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник в Лондоне началась первая стадия слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. Она продолжится до конца текущей недели.

Захарова отметила, что весь мир квалифицировал «дело Ассанжа» как имеющий катастрофические последствия удар по институту расследовательской журналистики, по свободным независимым СМИ, по базовым правам человека.

«Подобные карательные меры в отношении журналиста в ХХI веке – это абсолютно неприемлемая практика и тотальный позор для причастных к этому западных стран, которые считают себя демократическими и свободными», — констатировала дипломат.

Ассанж с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Журналист отрицал эти обвинения, называя их политически мотивированными.

В апреле прошлого года основателя WikiLeaks задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

США предъявили журналисту новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит тюрьма на срок до 175 лет.

Друг Ассанжа, журналист Вон Смит сообщал о своих переживаниях насчет основателя WikiLeaks. Он заключен в тюрьму с весьма строгим режимом содержания. По словам Смита, самочувствие друга ухудшается, он, вероятно, находится под воздействием каких-то веществ.