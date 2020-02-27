Мценск: малый город с большими возможностями

Мценск — единственный из древних городов в России, имеющий официальный статус моногорода. 90-е годы нанесли тяжелый удар по его экономике. Градообразующие предприятия — Мценский завод алюминиевого литья (филиал советского автогиганта ЗИЛ) и завод вторичных цветных металлов приказали долго жить. В результате не у дел оказались тысячи высококлассных специалистов.

В апреле прошлого года городу удалось получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». Таким образом, областное и городское руководство пытаются преодолеть последствия промышленного провала 90-х, дать древнему городу новую жизнь. Однако до сих пор мало кто, в том числе среди местных жителей, понимает, что такое ТОСЭР.

А 31 января на «Заводе профессионального оборудования», входящим в ТОСЭР, произошел взрыв, приведший к гибели 5 рабочих. Это ЧП предсказуемо усилило настороженность ко всему, что происходит в ТОСЭР со стороны местного населения.

Корреспонденты Федерального агентства новостей выехали на место, чтобы понять, что на практике представляет собой территория опережающего социально-экономического развития, каким образом она сможет улучшить жизнь в городе.

Чем завлекают резидентов

С высокого берега реки Зуши открывается красивый вид на заснеженный Мценск и его окрестности. В городе переплелись настоящее и прошлое. В здании, где жила Катерина, героиня известного произведения Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», теперь располагается полиция.

Глава города Андрей Беляев лично выехал с корреспондентами ФАН, чтобы показать ТОСЭР, с которым здесь связывают надежды на будущее.

«Статус территории опережающего социально-экономического развития дает широкие возможности для развития малого, среднего и даже крупного бизнеса, — рассказывает мэр Мценска. — Главным образом речь о налоговых послаблениях. Для резидентов ТОСЭР «Мценск» в течение первых пяти лет вдвое снижен налог на прибыль. Они освобождаются от уплаты налога на землю и имущество. Кроме того, что очень существенно, уменьшены страховые взносы с заработной платы сотрудников с 30 до 7,6%».

В логистическом отношении Мценск также удобно расположен для развития промышленных производств, считает Беляев. Рядом с городом проходит автодорога «Крым», недалеко — трасса М4 «Дон», через Брянскую область — выход на Белоруссию и далее на запад. Город имеет и свою железнодорожную станцию, через которую проходит дорога, связывающая центр России с югом и Кавказом.

Крупные заводы в Мценске закрылись в девяностых-начале «нулевых», однако строительные площадки, к которым подведены газ, электроэнергия, водоснабжение, сохранились.

Еще одним преимуществом города является его питьевая вода. Она добывается из хорошо защищенных подземных горизонтов, поэтому для использования в производственных целях не требуется установки дополнительного оборудования и ее обработки.

«Население Мценска сейчас составляет 37 тысяч человек, — говорит Андрей Беляев. — В советское время на трех крупных предприятиях у нас работало 15 тысяч человек. С учетом семей — с заводами была связана жизнь большей части горожан».

С момента закрытия этих предприятий и до сих пор в Мценске остро стоит вопрос создания рабочих мест для квалифицированных специалистов.

«По условиям ТОСЭР у нас есть обязательство создать тысячи рабочих мест в городе, — говорит мэр Мценска. — В город должно прийти инвестиций не менее чем на 5 миллиардов рублей».

За 9 месяцев работы уже достигнуты первые результаты.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал 5 соглашений с предприятиями о реализации на территории ТОСЭР «Мценск» инвестиционных проектов с ООО «НПО АУРУС», ООО «Корпорация Квазар», ООО «Завод профессионального оборудования», ООО «ПК Сириус» и ООО «Мценск сервис групп».

На февраль 2020 года создано 313 рабочих мест. В экономику города вложено порядка 1,1 миллиарда рублей. В консолидированный бюджет Орловской области перечислено порядка 6 миллионов рублей налоговых платежей.

Статус ТОСЭР в Мценске будет работать 10 лет. Наиболее благоприятный налоговый режим для резидентов действует первые годы, потом налоги постепенно будут увеличиваться, что, в свою очередь, приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет города и области.

«Требуется время, чтобы резиденты набрали обороты на новом месте, — говорит Андрей Беляев. — Но отдачу получаем уже сейчас. Мы надеемся, что нам удастся создать больше запланированных мест. Хотя надо учитывать, что на современных автоматизированных предприятиях требуется гораздо меньше работников, чем раньше. Конечно, мы всеми возможными способами приглашаем инвесторов, вся информация о ТОСЭР есть на сайте города Мценска, на инвестпортале Орловской области. Полный пакет информации».

Взрыв в Мценске: кто виноват…

«Выводы сделает Следственный комитет, — говорит собеседник ФАН. — Нам прискорбно, что погибли 5 человек. Скорее всего, имелись нарушения техники безопасности на производстве».

Возникает естественный вопрос: может ли городская администрация предпринять меры, чтобы минимизировать вероятность подобных трагических инцидентов, которые приводят не только к гибели людей, но и к ущербу для экологии?

По словам главы Мценска, производства, расположенные на территории опережающего социально-экономического развития, контролируются различными структурами, такими, как Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росприроднадзор.

«Да, есть трехсторонние комиссии, в которых участвуют представители администрации города Мценска, но их решения в основном носят рекомендательный характер, а главная ответственность лежит на владельцах предприятий», — говорит собеседник ФАН.

По его словам, ТОСЭР располагается на месте металлургических предприятий, которые в советское время строились с учетом розы ветров.

«Вредные выбросы преимущественно рассеивались за чертой города. Это актуально и до сих пор. Кроме того, все современные производства имеют санитарно-защитную зону и очистные сооружения, сводящие к минимуму вредные выбросы. Поэтому экология не пострадает от развития промышленности в нашем городе», — говорит Андрей Беляев.

Молодым дорога в ТОСЭР

Как и для многих городов, расположенных в относительной близости от Москвы, для Мценска актуален вопрос — как удержать молодежь от переезда в столицу и другие мегаполисы.

«К нам понемногу возвращаются квалифицированные рабочие, некогда уехавшие работать в Москву, — говорит глава Мценска. — Нас это, конечно, радует. Но уже сейчас пришедшие к нам инвесторы ставят вопрос о том, чтобы мы еще в процессе обучения готовили молодых специалистов под конкретные запросы резидентов ТОСЭР».

И в области идут навстречу предпринимателям. Уже разрабатываются проекты создания нового кампуса, который представляет собой систему сквозного образования от школы до науки и производства. Об этом, в частности, в интервью Федеральному агентству новостей рассказывал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Один из наших резидентов — предприятие «АУРУС», которое будет перерабатывать вторичное сырье — бытовую технику, компьютеры и т. д. в пластик, медь и драгоценные металлы. У них современное европейское оборудование и, конечно, они заинтересованы в молодых специалистах, которые знакомы с различными цифровыми технологиями», — говорит Андрей Беляев.

Культура подставит плечо экономике

В Мценске, как и во многих исторических местах, пытаются повысить привлекательность города для туристов. Тем более что здесь кроме древности и красивого пейзажа весьма сильны литературные традиции. С этими местами связана жизнь Ивана Тургенева, Льва Толстого, Афанасия Фета, упомянутого уже Николая Лескова и других писателей.

Третий год город пытается вступить в федеральную программу «Малые города».

Существуют проекты создания в исторической части города набережной и пешеходной зоны. И дело не только в прибыли от туризма, но и в том, что такого обновления требует сам статус ТОСЭР. Чем привлекательнее выглядит город, тем больше шансов, что он заинтересует потенциальных инвесторов.