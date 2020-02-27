Турция обсуждает с РФ открытие воздушного пространства над Сирией для беспилотников

Анкара, 27 февраля. Анкара обсуждает с Москвой возможность открытия воздушного пространства над Сирией для турецких беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Наши переговоры с российской делегацией продолжаются по теме сирийского воздушного пространства. Мы обсуждаем с россиянами открытие неба для использования беспилотников. Дошли до определенной точки, хотя проблема все еще есть», — заявил Акар.

Акар выразил надежду на продолжение переговоров с РФ по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Он подчеркнул, что переговоры продолжаются уже второй день.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля. Террористы запрещенных группировок усилили свои атаки после того, как военные РФ и Турции предприняли очередную попытку ввести режим тишины. При этом несмотря на свои обязательства в рамках международных соглашений, Анкара оказывает поддержку боевикам в Идлибе, тем самым еще больше способствуя эскалации обстановки.

Ранее в протурецких СМИ появилась информация, о том, что якобы подконтрольные Турции боевики захватили сирийский город Серакиб. Военный источник опроверг заявление, отметив, что все атаки боевиков на город были успешно отражены правительственными силами Сирии.