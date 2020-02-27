Политолог Дугин назвал битву за Идлиб шагом к выводу США с Ближнего Востока

Москва, 27 февраля. Прямое участие турецкой армии в сражениях на севере Сирии и заявления официальных лиц государства говорят о том, что наблюдается так называемый «стратегический сдвиг» Анкары от атлантической лиги в сторону евразийского блока. Такое мнение выразил лидер международного «Евразийского движения», философ, политолог Александр Дугин в интервью ливанской газете Al-Akhbar.

Как человек, хорошо знающий турецких лидеров, Дугин убежден, что путь вывода США из Ближневосточного региона ускоряется, и битва за Идлиб — шаг в этом направлении.

По мнению политолога, более точно разобраться в сложной текущей ситуации в Сирии и ее возможных последствиях позволит понимание характера «общей стратегии России» в САР как страны, «направленной главным образом против одностороннего американского и атлантического контроля в этом регионе».

Эксперт отмечает, что в конечном итоге РФ должна обеспечить себе уверенное присутствие на Ближнем Востоке в условиях многополярности, позволив местному населению самостоятельно определить собственную судьбу и сохранить свой суверенитет. При этом речь не идет о замене американского влияния русским или одностороннем доминировании другим.

В данном случае цель Москвы — создание условий для многополярной региональной системы, в которую входят государства и политические силы, выступающие против американской гегемонии.

Россия всегда стремилась уничтожить в Сирии ИГИЛ1 (запрещено в РФ) и иные экстремистские силы, поддерживаемые Саудовской Аравией и косвенно Соединенными Штатами и Израилем, и поддержать САР в восстановлении ее суверенитета и стабильности. Именно поэтому она пошла на сотрудничество с Сирией и Ираном и на сближение с Турцией.

По словам Дугина, для Москвы крайне важно дистанцировать Анкару от американского влияния, поскольку от этого зависит ее успех в достижении целей.

Договоренности по Сирии, безусловно, ведут к постепенному уходу американцев, но при этом имеют свои издержки.

Дугин отмечает, что сегодня Москве приходится в некоторым смысле «подталкивать» их, поскольку у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана есть обязательства перед некоторыми группировками сирийской оппозиции.

Философ констатирует, что Россия оказалась в сложной ситуации, в которой без Турции не способна добиться прекращения одностороннего доминирования США на Ближнем Востоке.

«Я не думаю, что Эрдоган может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов или западных держав. Это враждебно ему, и стратегические отношения между ними серьезно ухудшились. В настоящее время он маневрирует, потому что ему трудно принять неудачу, и угрожает снова прибегнуть к союзникам, которых на самом деле нет. Требуется убедить его отказаться от такой тактики и продолжить участвовать в создании новой региональной системы», — резюмировал Дугин.

1 Организация запрещена на территории РФ.