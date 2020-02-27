Авиасообщение между Каиром и Алеппо планируют восстановить в ближайшее время

Москва, 27 февраля. Авиасообщение между сирийским Алеппо и Каиром планируется восстановить в ближайшее время, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в четверг.

«В ближайших планах — восстановить воздушное сообщение между Алеппо и Каиром»,— сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Аэропорт Алеппо был закрыт с 2012 года из-за постоянных атак боевиков террористических группировок. В феврале он принял первый за восемь лет самолет, на борту которого находились 120 пассажиров, летевших из Дамаска.

Благодаря проведенной правительственной армией Сирии операции удалось открыть аэропорт. Бойцы сирийских сил 16 февраля взяли полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года. Таким образом они обезопасили воздушную гавань от обстрелов террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В 2016 году Алеппо был освобожден от боевиков, однако в пригородах засели террористы, которые на протяжении нескольких лет регулярно обстреливали жилые кварталы города.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военная полиция РФ провела патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Все мероприятия прошли без происшествий.