Турция превратила Идлиб в боевой резерв для поддержания конфликта в Сирии

Развитие событий на северо-западе Сирии свидетельствует об эскалации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Ситуация в Идлибе стремительно деградировала из-за невыполнения Турцией своих обязательств по сочинскому меморандуму, который был подписан в сентябре 2018 года. Читайте в материале Федерального агентства новостей о причинах обострения, которое грозит открытой войной между Турцией и Сирией.

Главная проблема Идлиба

Турция не сделала ничего, чтобы стабилизировать ситуацию в Большом Идлибе, поэтому Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ начала военную операцию с целью оттеснить боевиков в глубину Идлиба. Решение этой стратегической задачи позволило обеспечить безопасность мирного населения города Алеппо и российских военнослужащих на базе «Хмеймим».

Сейчас можно уверенно сказать, что турецкое руководство не прилагало никаких усилий ранее и сейчас также не намерено выполнять положения сочинского меморандума. Вместо этого Анкара делает все, чтобы сохранить контроль над территорией Идлиба, где турецкая армия действует вместе с боевиками из протурецких незаконных вооруженных формирований.

Невыполненные обязательства

С сентября 2018 года турецкая сторона так и не выполнила следующие свои обязательства:

— не была создана демилитаризованная зона;

— не удалось пресечь обстрелы из зоны деэскалации;

— не были разблокированы стратегические автодороги М4 Латакия — Алеппо и М5 Хама — Алеппо;

— не было проведено размежевание между «умеренными» и «радикальными» группировками «сирийской оппозиции».

Разрушение сочинских договоренностей

Дальнейшая деградация обстановки на северо-западе Сирии может вынудить Россию поставить перед Турцией вопрос о выходе из сочинского соглашения — в этом случае для российской стороны будет попросту нецелесообразно следовать взятым на себя обязательствам.

В ответ на любые встречные обвинения со стороны Анкары, где утверждают, что переход САА к наступательным действиям нарушает сочинские договоренности следует напомнить: зоны деэскалации создавались в рамках астанинского формата только как временная мера для снижения напряженности в Сирии. Правительственные войска имеют право, и более того — обязаны освобождать суверенные земли Сирии от террористов. Более того, множество вопросов вызывает прямое пособничество турецких военных террористам из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая была официально запрещена в Турции в мае 2018 года.

Поддержка боевиков

Анкара, невзирая на собственные заявления о стремлении к «дипломатическому пути решения» конфликтной ситуации в Идлибе, продолжает перебрасывать в зону деэскалации личный состав турецкой армии, ее вооружение и боевую технику. Стараясь не допустить продвижения САА западнее трассы М5, армия Турции развернула в Идлибе мощную группировку, которая насчитывает порядка 4,5 тысяч человек личного состава, около 350 танков и иной бронетехники, более 140 артиллерийских оружий и РСЗО, и не менее 200 единиц различной автомобильной техники.

Действующие в Идлибе турецкие военные открыто оказывают помощь как подконтрольным формированиям «Сирийской национальной армии», так и джихадистским группировкам. В нарушение сочинских договоренностей турецкие военные позволяют отрядам террористов занимать районы около своих наблюдательных пунктов, прикрывая их от ударов авиации и сирийской артиллерии. Значительную часть боевой техники, которую вводит армия Турции в Идлиб, передают террористам «Хайят Тахрир аш-Шам». При этом турецкая артиллерия укомплектована штатными расчетами из турецких военнослужащих — они поддерживают контратаки боевиков огнем своей артиллерии.

Хроника эскалации

В общей сложности с 14 часов 9 января, когда в Идлибе был введен «режим тишины», и по состоянию на утро 21 февраля российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) было зафиксировано 1848 обстрелов позиций правительственных войск Сирии, в результате которых погибло 60 военнослужащих и 106 гражданских лиц, ранено 350 человек (из них 199 мирных граждан).

В период с 1 по 21 февраля позиции сирийских правительственных войск были обстреляны с турецких наблюдательных постов 72 раза, погибло 29 военнослужащих САА, 71 получил ранения.

Сирийские военные все чаще фиксируют в атакующих боевых порядках террористов боевые машины, переданные Турцией боевикам. Они становятся законными целями для огня на поражение. Только за минувшую неделю САА уничтожила не меньше 10 танков и БМП, поставленных боевикам.

С 10 февраля атаки бандформирований поддерживает огнем турецкая артиллерия, дислоцированная в районе города Тафтаназ.

11 февраля террористы ХТШ атаковали САА под прикрытием огня турецких танков со стороны населенного пункта Каминас.

14 февраля в районе населенного пункта Маарет ан-Наасан при отражении атаки боевиков была уничтожена БМП ACV-300ZMA производства Турции, которую использовали боевики, а в районе населенного пункта Урум аль-Кубра захвачены ПТУР TOW американского производства и элементы комплекса контрбатарейной борьбы.

20 февраля террористические бандформирования совершили несколько массированных атак на Найраб со стороны Каминаса. Боевики применили большое количество бронетехники. Действия боевиков поддерживала турецкая артиллерия, в результате они смогли прорвать оборону САА.

Чтобы не допустить прорыва по просьбе сирийского командования самолеты Су-24 ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся террористам. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. В ходе боев были уничтожены танк, шесть БМП и пять вооруженных пикапов-«техничек» боевиков с крупнокалиберным вооружением.

Джихадисты в турецкой форме

Особую обеспокоенность вызывает то, что Анкара начала снабжать боевиков в Идлибе формой ВС Турции. Зафиксированно несколько случаев, когда террористы ХТШ и других группировок действовали против сирийских войск в Идлибе под видом турецких военнослужащих.

Однако наиболее тревожный фактор — случаи применения боевиками в Идлибе переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). В течение месяца уже были сбиты два вертолета ВВС Сирии и предпринята попытка сбить Су-24 ВКС РФ. Американские ПЗРК Stinger, которые ранее находились на вооружении ВС Турции, попали в руки террористов. Применение ПЗРК террористами на севере Сирии ставит под угрозу безопасность полетов гражданской авиации во всем регионе.

Боевой резерв Эрдогана

Идлибская зона деэскалации, ответственность за которую взяла на себя Турция, должна была быть приведена к миру, как и остальные зоны деэскалации в Сирии, отмечает член Совета Федерации Игорь Морозов. Однако сейчас очевидно, что цели Эрдогана совершенно иные, указал сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Турция очень много сделала для того, чтобы возник сирийский конфликт. Он был подогрет турецкими спецслужбами и в последующем создание различного рода незаконных военизированных группировок на территории Сирии также было делом рук спецслужб Турции», — напомнил Морозов.

Гибкая политика России вынудила Турцию сесть за стол переговоров и взять на себя обязательства по стабилизации ситуации в Сирии. Однако на Идлиб у Анкары были свои планы.

«Крупные отряды джихадистских формирований накапливались в Идлибе в течение всей войны. Турция, которая отвечала за эту зону, должна была разоружить джихадистов и принести мир в Идлиб. Этого не произошло. Теперь уже совершенно понятно, что Эрдоган с самого начала видел в Идлибе боевой резерв для поддержания конфликта в Сирии», — указал сенатор.

Эрдоган должен ответить

Сейчас необходимо, чтобы Анкара внесла ясность в свою позицию по Сирии.

«Турция должна объясниться — готова она выполнять сочинские соглашения? Если не готова, то пусть выходит — но тогда и формат взаимоотношений будет изменен — и это будет не в пользу Турции!» — уверен директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Собеседник ФАН выразил уверенность в том, что ни группировка турецких войск в Идлибе, ни передача оружия и формы турецкой армии боевикам не помогут спасти террористов. Сейчас Турции необходимо как можно скорее перейти к диалогу с Россией и сделать вид, что передача оружия боевикам была случайностью.

«Турция крушит сочинские соглашения, весь процесс деэскалации, который Россия в свое время с таким трудом наладила. Если господин Эрдоган готов, наконец описать свое видение дальнейшего процесса — пусть подготовит и представит его, вместо того, чтобы вести бесконечные безрезультатные переговоры, — заявил Коновалов. А чтобы господину Эрдогану быстрее думалось, происходит то, что сейчас происходит в Идлибе — по колоннам боевиков, вооруженных турками, наносит удары российская авиация — и это совершенно справедливо! Турецкой стороне стоит задуматься — а зачем им вооружать террористов, если эта техника все равно будет уничтожена?»

Напомним, ранее президент Эрдоган объявил, что ситуация в Идлибе станет предметом обсуждения на четырехстороннем саммите 5 марта, в котором должны участвовать лидеры Турции, России, Германии и Франции. Позже президент Турции оговорился, заявив, что его главным собеседником на этом саммите должен стать Владимир Путин, а встреча с канцлером Германии и президентом Франции может и не состояться.

Однако сегодня в Кремле объявили, что на 5 марта у президента Путина совершенно иные планы — никаких встреч с турецким руководством, тем более в Стамбуле или Анкаре, не запланировано. Позже в МИД РФ сообщили, что консультации между РФ и Турцией будут продолжены в Анкаре в четверг.