Школьник из Тюмени продает свои картины, чтобы погасить долги по ипотеке

Тюмень, 27 февраля. Десятилетний мальчик их Тюмени рисует картины, чтобы помочь матери погасить долги по ипотеке. Семья Зворыгиных должна более трех миллионов рублей.

Егор Зворыгин все решения принимает сам, рассказала его мама Светлана. Проблемы начались еще прошлым летом, тогда школьник начал выставлять свои картины на продажу в Интернете.

«Дети вынуждены заниматься проблемами взрослых, это очень обидно. И таких семей много», — отметила мама мальчика, ее слова передает телеканал «360».

По словам Зворыгиной, ее сын продает картины по цене от тысячи до полутора тысяч рублей.

Жительница Тюмени добавила, что у мальчика нет времени для рисования. В школе у него много заданий, поэтому только по выходным он садится за мольберт.

А в последнее время Егор увлекся съемкой анимационных проектов. Он снял небольшой ролик-продолжение фильма «Миссия невыполнима» с помощью фигурок из конструктора Lego.

Женщине приходится тяжело — она растит двух мальчиков одна, их отец давно ушел из семьи. А хорошую работу Зворыгина потеряла еще в 2019 году. С того времени она пытается хоть как-то прокормить семью и найти деньги на погашение долгов.

Ранее сообщалось, что сумма долгов россиян по алиментам достигла рекордного уровня и составила 152 млрд рублей.