Юрий Кот обвинил в проституции защитницу Киева на российском ТВ Соколовскую

Украинская журналистка Янина Соколовская выступила против возвращения проспекту Григоренко в Харькове имени маршала Жукова. Ей резко ответил лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

Защитница Киева на российском ТВ назвала «столкновением двух мировоззрений» возвращение проспекту в Харькове имени маршала Советского Союза, четырежды Героя СССР Георгия Жукова вместо имени Петра Григоренко.

«Григоренко был правозащитником и диссидентом советских времен, он был генерал-майором — фронтовиком и основателем Украинской Хельсинкской группы. И когда вместо Григоренко возвращают Жукова, который, мягко говоря, личность неоднозначная, я, конечно, недовольна», — заявила Соколовская в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

Тогда лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот напомнил Янине Соколовской, что она «20 лет маршировала в комсомольских рядах и рассказывала, что Жуков — наше все».

«Потом тебе платили за статьи, в которых ты прославляла советского солдата и советскую историю. Сейчас как пропагандист говоришь, что Жуков неоднозначен. А завтра тебе заплатят — и ты сама ни раз в этом признавалась в этой студии, — ты оближешь Жукова с ног до головы. Как это называется? Проституцией это называется! Политическая и общественная проституция», — сказал Кот своей землячке.

Напомним, 62 депутата городского совета Харькова накануне проголосовали за возвращение одному из проспектов имени советского маршала Георгия Жукова. Против выступили лишь восемь харьковских парламентариев. Имя Петра Григоренко этот проспект получил в 2016 году в рамках так называемой декоммунизации, развернувшейся на Украине после госпереворота 2014 года.

Не так давно депутат Верховной рады Илья Кива, поздравляя соотечественников с 23 февраля (праздник на Украине запрещен как советский), матом послал тех, кто проводит декоммунизацию в его стране. Однако бывший украинский парламентарий Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей усомнился в искренности Кивы, воевавшего против жителей Донбасса.