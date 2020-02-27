Рожин: Шествие против терроризма в Ливии свидетельствует о народной поддержке Хафтара

Массовое шествие против пособничества терроризму, которым занимается ПНС в целом, а в частности — его премьер-министр Файез Саррадж и его союзник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, состоится в Бенгази 28 февраля. Протестующие уже готовят плакаты, а также портреты павших воинов и жертв террористического режима ПНС среди мирного населения.

«Мы надеемся, что все скажут: "Нет Эрдогану! Нет терроризму!". Мы хотим, чтобы мир узнал о потерях нашего народа», — говорят ливийцы.

Аналогичное мероприятие прошло две недели назад, 14 февраля. Тогда на улицу вышло 200 тысяч человек. Демонстранты утверждают, что заговор против Ливии инициировали третьи силы. Они убеждены, что переброшенные Турцией в Триполи наемники и сирийские боевики — террористы, многие из которых завербованы агентами спецслужб. Последние преследуют цель разрушения страны, от чего, в первую очередь, страдает мирное население, которое не намерено допускать развала у себя на родине.

Организаторы протеста взывают к ответу и требуют хоть какой-то реакции на происходящее от ООН и ее эмиссара в Ливии Гасана Саламе. Впрочем, представители Объединенных Наций закрывают глаза не только на многочисленные нарушения со стороны ПНС, но и на проблемы, о которых кричит мирное население. Почему ООН хранит молчание и отказывается решать сложившуюся ситуацию, объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин:

«Саррадж и подконтрольное ему правительство в определенных кругах Ливии признают легитимным, а следовательно, [Халифу] Хафтара обвиняют в том, что он не имеет полной легитимности для миссии Организации Ливии. Таким образом, ООН обеспечила себе право игнорировать не только митинги в поддержку Хафтара и решения совета племен, но и позицию парламента, который тоже выступает на стороне фельдмаршала. Поэтому ООН ориентируется на то правительство, которое им выгодно и признано ими же легитимным. По сути, Организация просто игнорирует все нарушения со стороны Сарраджа: снабжение ПНС оружием, переброс сирийских боевиков в Триполи, нарушения эмбарго. Фактически, ООН, помимо каких-то общих и благопожелательных заявлений, ничем реально повлиять на ливийский кризис не может».

Ливийцы называют так называемое Правительство национального согласия и Эрдогана, который поддерживает Сарраджа, террористами. Указывают на многочисленные жертвы среди местного населения. По мнению Рожина, ПНС попытается сорвать грядущее мероприятие или преуменьшить в СМИ его масштабность.

«ПНС будет всячески противостоять шествию и попытается не допустить [его]. Но вряд ли у них получится, по крайней мере, предыдущий митинг им не удалось предотвратить. Поэтому единственное, что остается Сарраджу — нивелировать знаковость мероприятия через СМИ: заявит, например, что Хафтара и силы, которые противостоят ПНС, поддерживает незначительная часть населения. Еще могут организовать контрмероприятие либо против Хафтара, либо в поддержку Сарраджа. Но, опять же, не стоит забывать, что количество людей, проживающих на территории ПНС, значительно меньше, а реальных сторонников Сарраджа совсем мало. Все местные знают, что большая часть отрядов, воюющих за ПНС в Триполи, делают это за деньги. Это наемники и боевики. Если финансирование будет, Сарраджу удастся организовать ответный митинг, а если нет, то никто на улицу не выйдет», — считает эксперт.

По его словам, Правительство национального согласия спонсируют разные источники. Однако, в вопросе военных действий, конечно же преобладает финансирование со стороны Турции.

«Эрдоган осуществляет военные поставки в Триполи, направляет туда обученных наемников, сирийских боевиков, а также оказывает финансовую поддержку правительству Сарраджа. Последнее несостоятельно и не имеет авторитета даже среди союзников, поэтому все связи и работа ПНС держится на деньгах. Для сохранения контроля над многочисленными группировками в Триполи Саррадж вынужденно выстроил систему личных договоренностей, которая предполагает передачу контроля над различными районами города боевикам в обмен за работу. Еще один инструмент сдерживания наемников — их финансовая мотивация, то есть подкуп полевых командиров, позволяющий оставлять их в повиновении. Эти разрозненные отряды воюют друг против друга, но формально подчиняются Правительству национального согласия, разумеется, в обмен на различные материальные и нематериальные блага», — объясняет Рожин.

Он подчеркивает, что такое положение дел выгодно для Эрдогана, который использует ливийский кризис в собственных политических и экономических интересах:

«Турция заявляет, что Саррадж легитимен, поскольку, как и ООН, Эдогану такая позиция выгодна. Конечно, ему удобно, что Саррадж может подписать договор о поставке вооружения и принятия военной помощи. Но это бизнес, а есть люди, и большинство ливийцев поддерживают Хафтара. Фельдмаршала признает народ, это доказал последний совет племен, где вожди обвинили Сарраджа в пособничестве терроризму и интервенции, а также выступили в поддержку главы Ливийской национальной армии и парламента. Баланс настроения в ливийском обществе очевидно склонился в пользу Хафтара. Естественно, именно поэтому помощь Турции Сарраджу и нужна, без нее ПНС уже не может удерживать Триполи и оставшиеся территории, потому что внутренних ливийских сил у этого правительства практически нет».

Напомним, с момента вмешательства Турции в ливийский кризис, зафиксирована резкая эскалация конфликта, а также со стороны ПНС возросло число нарушений перемирия, которое официально сохраняется до сих пор. Эрдоган финансирует Сарраджа и подконтрольные ему группировки, поставляет в Триполи военное снаряжение, обученных в Турции наемников и сирийских боевиков, невзирая на оружейное эмбарго. Правительство национального согласия, срок легитимности которого, согласно Схиратским соглашениям, давно истек, продолжает провокации и ведет обстрелы территорий, однако Ливийская национальная армия во главе с Хафтаром соблюдает режим прекращения огня.