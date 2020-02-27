Россия назвала условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Москва, 27 февраля. Россия назвала условие для выплаты 10 млн евро, которые она по решению ЕСПЧ должна компенсировать за депортацию граждан Грузии в 2006 году.

Постановление об этой выплате Страсбургский суд вынес в 2019 году. Механизмы для расчета и распределения компенсации должна была разработать грузинская сторона. Эту работу поручалось проконтролировать Комитету министров Совета Европы (КМСЕ).

Россия подготовила ответ КМСЕ, в котором заявила о «серьезных проблемах» для исполнения ЕСПЧ. По данным газеты «Ведомости», в подготовленном Москвой документе говорится о том, что Тбилиси до сих пор не выполнил свои обязательства. Еще один момент, который делает невозможным выплату компенсации, связан с тем, что Грузия не составила окончательный список тех, кому полагается компенсация. Окончательный список, как указал ЕСПЧ, должен содержать «не менее 1500 граждан Грузии».

Кроме того, российская сторона напомнила, что у ЕСПЧ нет полномочий назначить компенсации по межгосударственной жалобе, так как они в принципе не предусмотрены.

Напомним, жалоба на депортацию грузин была направлена в Европейский суд в 2007 году, а рассмотрение дела началось в 2011 году. В 2014 году Большая палата ЕСПЧ вынесла решение в пользу Грузии, окончательно его утвердили в 2019 году.

Грузия обвинила Москву в задержании и коллективной высылке своих граждан из РФ. Депортация 4 тыс. 634 человек произошла вскоре после того, как осенью 2006 года в Тбилиси были задержаны четыре российских офицера, которых заподозрили в шпионаже. Грузия сочла, что депортация нарушила права грузин на уважение частной жизни, права на свободу и личную неприкосновенность, а также запрет на бесчеловечное обращение.

Изначально Тбилиси потребовал от Москвы компенсацию в размере более 70 млн евро. Но ЕСПЧ эти требования удовлетворил только частично. Россия, в свою очередь, объяснила, что депортация коснулась исключительно нарушителей миграционного режима.