Кулеба оценил возможность вступления Украины в НАТО без Крыма и Донбасса

Киев, 27 февраля. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба оценил возможность вступления страны в Североатлантический альянс без возвращения контроля над Крымом и Донбассом.

«Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями», — написал Кулеба в своем Twitter-аккаунте, отвечая на вопрос одного из пользователей социальной сети.

Ранее вице-премьер заявил, что у киевских властей есть план по возвращению Крыма. По его словам, он включает 12 шагов, в результате выполнения которых полуостров «выскользнет из рук России».

Член Совета Федерации Сергей Цеков ранее заявил в эфире НСН, что добровольное вхождение Украины в состав России — единственный для Киева способ «вернуть Крым».

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киевские власти до сегодняшнего дня считают регион украинской территорией. Президент России Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса.