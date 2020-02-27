Располневшая Верка Сердючка призналась в загадочной болезни

Киев, 27 февраля. Украинский певец Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, признался, что страдает от загадочной болезни. Располневший артист объяснил лишние килограммы своим недугом.

Данилко отказался называть точный диагноз, но отметил, что набрал вес именно в связи с болезнью. Певец поспешил успокоить поклонников и рассказал, что уже проходит лечение.

«Сейчас я занят лечением. Идут какие-то сдвиги, стал очень мало есть. Я поправился и плохо выгляжу, но не от еды или выпивки», — подчеркнула Верка Сердючка.

По словам Данилко, врачам удалось установить проблему, и болезнь поддается лечению. Также певец пожаловался на депрессию и бессонницу. Артист сообщил, что не может никому рассказать о своих проблемах, поскольку он так и не обзавелся семьей.

«У меня никогда не совпадало. Всегда история — любят, а тебе все равно или наоборот. Меня любили очень много», — поделилась Верка Сердючка.

Андрей Данилко рассказал в эфире «Люкс ФМ», что в юности был избалован вниманием, но затем в его личной жизни наступило затишье. При этом артист сообщил, что сейчас уже не смог бы жить с кем-то, так как привык к одиночеству.

О проблемах Верки Сердючки со здоровьем было известно и ранее. Так, минувшей осенью 46-летнему артисту стало плохо во время съемок новогоднего шоу, из-за чего врачам пришлось обколоть певца препаратами.