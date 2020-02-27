Украинцы будут платить налоги на безработицу и подарки от родственников 

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины официально призвала украинских граждан уже до 30 апреля нынешнего года подать в соответствующие инстанции декларации о доходах с учетом кардинальных изменений, принятых на днях Верховной радой. Согласно одобренному парламентом плану, отныне о своем финансовом состоянии обязан докладывать каждый совершеннолетний житель страны, получивший в подотчетный период либо денежные средства, либо движимое или недвижимое имущество. Один их пунктов нововведения предусматривает необходимость декларирования подарков от друзей и родственников, а специальное положение в отдельных случаях разрешает взымать налоги даже с безработных лиц. Как утверждают независимые эксперты, новая практика приведет к так называемому «фискальному произволу» и окончательному обнищанию сотен тысяч украинцев. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Письмо из местной налоговой инспекции повергло киевлянина Дениса Юрченко одновременно в недоумение и шок. Как писал адресант, государству стало известно об автомобиле «Жигули», полученном Денисом в подарок от тестя, и теперь за этот самый автомобиль необходимо внести в казну определенную сумму — в качестве предусмотренного законодательством налога. Никакие доводы Юрченко о том, что, во-первых, тесть является членом его семьи, а, во-вторых, сам подарок в прямом смысле этого слова представляет собой груду ржавого железа, на чиновников не подействовали. При этом один из инспекторов съязвил, что, по большому счету, за любые подарки, даже если речь идет о «коробке дорогих конфет от папы и мамы», следует платить. Сейчас киевлянин ждет визита оценщика, после чего внесет процент от нынешней стоимости машины в налоговую декларацию — на адвоката и судебные издержки у новоиспеченного владельца старых «Жигулей» денег попросту нет.

С подобной проблемой столкнулась и жительница Харькова Ирина Т. В фискальной службе ей, официально безработной, порекомендовали «все-таки задекларировать свои доходы».

«Мне было сказано, что в нужной графе я могу указать любую, даже минимальную сумму, — сказала женщина в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Инспектор не поверила, что за целый год я не заработала ни копейки».

Впрочем, в отличие от Юрченко, Ирина намерена оспаривать свою правоту в суде.

«Меня содержит дочь, которая находится на заработках в Польше», — пояснила она.

Тем не менее те же налоговые структуры вполне могут заняться финансовым состоянием и самой Ирининой дочери. По новому положению, в категорию украинцев, обязанных декларировать свои доходы, попали и «заробитчане» — даже те, кто работает за пределами родины нелегально.

«Мы найдем способы заставить таких людей отдавать часть полученной прибыли в украинскую казну, — сказал Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности один из высокопоставленных чиновников ГНС. — Если это будет необходимо — начнем штрафовать или применим к ним другие меры воздействия».

Что подразумевается под словосочетанием «другие меры воздействия», упомянутый чиновник не указал, а вот с системой штрафов все оказалось предельно ясно. За просрочку подачи декларации физическое лицо будет обязано заплатить 170 гривен (примерно 450 рублей). В случае повторного игнорирования запроса налоговой инспекции среднестатистического украинца ждет штраф в 1020 гривен. Причем за каждый день просрочки погашения «штрафных» выплат реципиенту придется платить пеню.