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Захарова назвала критической ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам

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Захарова назвала критической ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам

Москва, 27 февраля. Ситуация с невыдачей виз США российским дипломатам в ООН остается более чем критической, в Вашингтоне препятствуют работе делегаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что во вторник в ООН состоялось заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран. Эта встреча показала, что прогресса не просматривается, добавила Захарова.

Еще осенью 2019 года 18 представителей России не получили визы на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. Ни одна из них до сих пор не выдана.

«В Вашингтоне пытаются таким образом, видимо, отбирать делегатов, экспертов для участия в ооновских мероприятиях, создавая тем самым серьезные препятствия работе госделегаций», — отметила дипломат.

Захарова назвала такое поведение грубейшим нарушением международных обязательств Соединенных Штатов, обусловленных статусом государства пребывания ООН.

Захарова назвала критической ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам

Стоит отметить, что этот пример дискриминационной политики США далеко не единственный. Штаты не выдают визы не только обычным россиянам, но и делегациям, которые прибывают в страну с гуманитарными и дипломатическими целями.

Американцы, например, воспрепятствовали посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28–29 ноября 2019 года директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым. В визе было отказано и делегации Федерального казначейства России.

Дипломатические представители РФ пришли к выводу, что разумные сроки для решения проблемы невыдачи дипломатам виз США прошли. Вопрос, по их мнению, должен рассматривать арбитраж.

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