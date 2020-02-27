Захарова назвала критической ситуацию с невыдачей виз США российским дипломатам

Москва, 27 февраля. Ситуация с невыдачей виз США российским дипломатам в ООН остается более чем критической, в Вашингтоне препятствуют работе делегаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что во вторник в ООН состоялось заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран. Эта встреча показала, что прогресса не просматривается, добавила Захарова.

Еще осенью 2019 года 18 представителей России не получили визы на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. Ни одна из них до сих пор не выдана.

«В Вашингтоне пытаются таким образом, видимо, отбирать делегатов, экспертов для участия в ооновских мероприятиях, создавая тем самым серьезные препятствия работе госделегаций», — отметила дипломат.

Захарова назвала такое поведение грубейшим нарушением международных обязательств Соединенных Штатов, обусловленных статусом государства пребывания ООН.

Стоит отметить, что этот пример дискриминационной политики США далеко не единственный. Штаты не выдают визы не только обычным россиянам, но и делегациям, которые прибывают в страну с гуманитарными и дипломатическими целями.

Американцы, например, воспрепятствовали посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28–29 ноября 2019 года директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым. В визе было отказано и делегации Федерального казначейства России.

Дипломатические представители РФ пришли к выводу, что разумные сроки для решения проблемы невыдачи дипломатам виз США прошли. Вопрос, по их мнению, должен рассматривать арбитраж.