«Гоблин» Пучков объяснил, почему не видит в Дуде ни конкурента, ни будущего политика

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь, недавно выпустивший новый фильм, на этот раз о проблеме ВИЧ/СПИД в России, вновь заставил говорить о себе. Только на канале Дудя в YouTube фильм посмотрели более 15 миллионов человек, в региональных центрах по профилактике и борьбе с ВИЧ очереди на тестирование, в аптеках взрывной спрос на тесты, решения о максимально широком охвате нуждающихся антиретровирусной терапией принимаются на государственном уровне. Короче, явный и несомненный успех, на фоне которого вновь возникли слухи: мол, не исключено, что молодое интернет-дарование готово попробовать себя в политике.

Однако многие критикуют Дудя за страсть к «жареным» темам, за непатриотичную позицию, за провокационные вопросы во время интервью. Среди критиков — известный писатель, переводчик, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, одна из самых популярных фигур Рунета, обладатель серебряной (2015) и золотой (2018) кнопок YouTube. «Гоблин» Пучков не видит в Дуде конкурента и не воспринимает молодого блогера как будущего политика.

«Дудь мне не конкурент, и этого человека нельзя рассматривать как политика, — отметил «Гоблин» Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Во-первых, он в принципе никакой мне не конкурент. Это ребенок, подросток (Дудю 33 года. — Прим. ФАН), и аудитория у него — подростки или тупорылое взрослые, которые до сорока лет сохранили в себе 15-летнего дурака, не способного ни думать, ни анализировать. Это все рассчитано на детей, и это все форсится (интернет-мем, означающий «продвигается», — Прим ФАН) с помощью разнообразных технологических приемов для расширения аудитории. За деньги, что характерно. Потому что добиться десяти миллионов просмотров нормальными средствами невозможно, так не бывает. А у него — почему-то получается».

По мнению Пучкова, Дудя нельзя даже назвать журналистом.

«Как журналист он ничего из себя не представляет, — говорит Пучков. — Да он и не журналист. На мой взгляд, работа журналиста и работа оперуполномоченного (Дмитрий Пучков в прошлом работал в правоохранительных органах. — Прим. ФАН) — очень похожи. Бегаешь, собираешь информацию и уже из этого делаешь какие-то выводы. А Дудь нигде не бегает, никаких выводов не делает, людей к нему приводят. Если вы сейчас организуете канал в YouTube, интересно, [режиссер Никита] Михалков пойдет к вам интервью давать? Кем надо быть, чтобы, во-первых, обладать контактами Михалкова, а во-вторых, чтобы Михалков к вам пришел, имея к этому какой-то интерес. Это сугубо организованные и проплаченные вещи».

Программа Юрия Дудя «Михалков — власть, гимн, BadComedian» вышла в ноябре 2018 года, собрав за все время более 11 миллионов просмотров.

При этом, по мнению Дмитрия Пучкова, Юрий Дудь, общаясь со своими собеседниками, ведет себя некорректно, задавая глупые, грубые и провокационные вопросы и нарушая журналистскую этику.

«Как при этом он себя показывает, как гражданин, как журналист?! — задается вопросом Пучков. — Вопрос — «а сколько ты зарабатываешь денег» (фирменный вопрос Дудя. — Прим. ФАН) — ты же при капитализме живешь! Здесь никто про подобные вещи не разговаривает, это просто безумие! Вопросы, извините присутствующие дамы, — а ты /мастурбируешь/? (Пучков произнес другое слово из еще одного фирменного вопроса Дудя. — Прим ФАН). Это, вообще, о чем?! Это ж дегенерат! Ну, у него и рожа такая, ничего другого и не ожидаешь!»

В связи со всем вышеперечисленным, по мнению Пучкова, в политике Дудь вряд ли имеет какие-то шансы на успех.

«Пойдет ли Дудь в политику? — Ну, может, и пойдет, но надо быть полным идиотом, чтобы голосовать за таких кандидатов», — подвел черту Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Юрий Дудь считается одним из самых популярных и самых дорогих блогеров Рунета. В 2017 году он начал вести на своем YouTube-канале «вДудь», авторское шоу, в рамках которого берет интервью у известных политиков, журналистов, бизнесменов, деятелей искусства, шоу-бизнеса и т. д. Он также выпускает авторские фильмы, которые вызывают ожесточенные споры. По состоянию на февраль 2020 года канал Дудя имеет 6,76 миллионов подписчиков и около 850 млн просмотров.