Герасимов обратил внимание Франции на антироссийские учения НАТО

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Москва, 27 февраля. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в четверг встретился со своим французским коллегой Франсуа Лекуэнтром и обсудил с ним действия НАТО.

По словам российского генерала, Москва сильно обеспокоена военной активностью Североатлантического альянса возле своих границ. Он обратил внимание на то, что многие натовские учения носят антироссийский характер и отрабатывают наступательные сценарии. В условиях отсутствия диалога между Россией и Западом, подобные мероприятия являются ярко выраженной провокацией.

«Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев», — отметил Герасимов.

При этом начальник Генштаба ВС России подчеркнул, что Москва поддерживает канал связи с Парижем на уровне военных и готова к углублению двустороннего сотрудничества. Лекуэнтр в свою очередь заявил, что Франция хочет достичь с РФ взаимопонимания в оценках кризисных ситуаций.

Отметим, что Россия уже далеко не первый раз высказывает свои опасения в связи с расширением сил НАТО в Восточной Европе. Альянс взял курс на укрепление своих позиций в регионе после 2014 года. Свои действия военный блок оправдывает необходимостью ответа на «российскую угрозу», однако в РФ уверены, что НАТО разыгрывает «российскую карту» лишь для того, чтобы оправдать свой военный бюджет.