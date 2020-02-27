Захарова анонсировала продолжение консультаций РФ и Турции по Идлибу

Москва, 27 февраля. Российско-турецкие консультации по Идлибу будут продолжены в Анкаре в четверг, 27 февраля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня в Анкаре будут продолжены те консультации, которые стартовали накануне. Речь идет о консультациях российской межведомственной делегации с турецкими представителями. Затрагивается весь комплекс вопросов, связанных с нормализацией ситуации в Идлибе», — уточнила она на брифинге.

Первый этап переговоров прошел в турецкой столице 8-10 февраля на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. Второй состоялся 17-18 февраля в Москве.

Тогда СМИ сообщали, что турецкий МИД заявил о необходимости снизить напряженность на местах в кратчайшие сроки, чтобы избежать дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не удовлетворена переговорами по Идлибу с Москвой и готова начать в зоне деэскалации военную операцию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такое развитие событий худшим сценарием.

Российская сторона неоднократно указывала Турции, что та не выполнила свои ключевые обязательства, предусмотренные сочинскими договоренностями.