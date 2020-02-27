МИД РФ не получал информации о россиянах среди заболевших коронавирусом в Италии

Рим, 27 февраля. Информации об инфицированных коронавирусом гражданах России в Италии на данный момент нет. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, наиболее затронуты болезнью Ломбардия и Венето.

«Властями введен карантинный режим, им охвачено порядка 50 тысяч человек», — уточнила Захарова.

В четверг первый случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован в Дании. Заразившийся недавно вернулся на родину после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Отмечается, что мужчина находится на домашнем карантине.

Накануне первый случай заражения был подтвержден в Норвегии. Помимо этого, как передавала «Газета.ru», в среду в Финляндии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у гражданина страны, прилетевшего из Милана. Роспотребнадзор призвал граждан РФ не посещать Италию, Южную Корею и Иран на фоне вспышки коронавируса. В организации отметили, что в Южной Корее зафиксировано свыше тысячи случаев коронавируса.

Накануне министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что страна находится на пороге эпидемии коронавируса. На фоне увеличения числа зараженных, Шпан призвал местных чиновников готовиться к пандемии и задействовать планы на случай экстренных мер.

В конце прошлого года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Согласно последним данным, жертвами стали более 2,7 тысячи человек.