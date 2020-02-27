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МИД РФ не получал информации о россиянах среди заболевших коронавирусом в Италии

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МИД РФ не получал информации о россиянах среди заболевших коронавирусом в Италии

Рим, 27 февраля. Информации об инфицированных коронавирусом гражданах России в Италии на данный момент нет. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, наиболее затронуты болезнью Ломбардия и Венето.

«Властями введен карантинный режим, им охвачено порядка 50 тысяч человек», — уточнила Захарова.

В четверг первый случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован в Дании. Заразившийся недавно вернулся на родину после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Отмечается, что мужчина находится на домашнем карантине.

Накануне первый случай заражения был подтвержден в Норвегии. Помимо этого, как передавала «Газета.ru», в среду в Финляндии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у гражданина страны, прилетевшего из Милана. Роспотребнадзор призвал граждан РФ не посещать Италию, Южную Корею и Иран на фоне вспышки коронавируса. В организации отметили, что в Южной Корее зафиксировано свыше тысячи случаев коронавируса.

МИД РФ не получал информации о россиянах среди заболевших коронавирусом в Италии

Накануне министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что страна находится на пороге эпидемии коронавируса. На фоне увеличения числа зараженных, Шпан призвал местных чиновников готовиться к пандемии и задействовать планы на случай экстренных мер.

В конце прошлого года Пекин уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Согласно последним данным, жертвами стали более 2,7 тысячи человек.

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