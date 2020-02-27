Директор пермского детсада уволилась из-за песни о водке на празднике Масленицы

Пермь, 27 февраля. Заведующая детским садом в Перми Светлана Бурцева, где на празднике Масленицы детям включили песню про алкоголь, уволилась по собственному желанию, сообщили в пермском департаменте образования.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время празднования Масленицы в детском саду «Гармония» в Перми детям включили песню про водку, пиво и вино, пишет НСН. На видео, которое попало в Сеть, воспитательница вместе с детьми играючи дерутся подушками под трек об алкоголе. Отец одного из воспитанников детского сада пожаловался в Роспотребнадзор на неподобающее музыкальное сопровождение.

В ходе проверки, организованной департаментом образования, выяснилось, что праздник делала частная компания. Мэр Перми Дмитрий Самойлов принял решение объявить начальнику управления дошкольного образования департамента образования Ольге Ершовой и директору детского сада Светлане Бурцевой выговор, указал телеканал «360».

«Руководитель дошкольного учреждения приняла решение об уходе», — приводит РИА Новости слова представителя департамента образования Перми.

Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова после происшествия в детском саду выступила с предложением организовать в школах и дошкольных учреждениях комиссию, которая бы контролировала выбор песен.