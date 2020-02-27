Эрдоган назвал «позитивным» для Турции развитие событий в Идлибе

Анкара, 27 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что события в сирийской провинции Идлиб развиваются в позитивном для Турецкой республики ключе.

Глава Турции сообщил о гибели трех военных в Идлибе. При этом он заявил, что якобы правительственные силы Сирии несут большие потери. Эрдоган подчеркнул, что борьба в Идлибе будет продолжена.

«События в Идлибе развиваются в нашу пользу», ― подчеркнул Эрдоган во время выступления в Анкаре.

Кроме того, президент Турции заявил о продолжении переговоров с Россией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы подконтрольные Турции боевики захватили сирийский город Серакиб. Военный источник опроверг заявление, отметив, что все атаки боевиков на город были успешно отражены. Город находится под полным контролем Дамаска, несмотря на регулярные атаки боевиков, в Серакибе продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни.