Москалькова рассказала об участившихся жалобах заключенных на условия этапирования

Москва, 27 февраля. Заключенные стали чаще жаловаться на условия этапирования — только за прошлый год поступило почти в четыре раза больше обращений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Почти в четыре раза у нас увеличилось число обращений в прошлом году на условия этапирования. <…> Каждый первый, переживший перевозку в автозаке до суда, с кем мы общались, назвал это страданием. Подъем в шесть утра, туалетов нет, курящие и не курящие вместе, по Москве едут целый день – развозят по разным судам, и обратно затем собирают. Люди возвращаются поздно ночью», — рассказала Москалькова в ходе рабочей встречи по вопросу соблюдения прав человека при этапировании из мест принудительного содержания в зал заседания для проведения судебного процесса.

Также российский омбудсмен подвергла критике условия этапирования заключенных по железной дороге. В качестве примера она зачитала одну из жалоб, в которой говорилось о проблемах пользования туалетами в вагонах поезда на протяжении нескольких суток.

Отдельно Москалькова обратила внимание на проблему перевозки инвалидов, в частности, I группы. По ее словам, у нас не приспособлены для этой категории заключенных ни поезда, ни автотранспорт.

«Все это усложняется тем, что парк железнодорожных вагонов стоит на балансе МВД, а эксплуатируется ГСИН. Отсюда трудности при ремонте и модернизации. В результате парк подвижного железнодорожного состава для перевозки заключенных стремительно устаревает и пока не видится решения этого вопроса», — пояснила уполномоченная по правам человека в России.

О том, что проблема соблюдения прав человека при конвоировании в СИЗО, суд, а также при этапировании к месту отбывания наказания существует, говорят многочисленные решения ЕСПЧ, констатировала Москалькова.

По ее словам, ситуация, действительно, требует внимания государства и нужно подумать, что сделать для улучшения «в этом сегменте уголовно-исполнительной деятельности».

«Впервые детально проанализированы условия перевозки заключенных в деле Худоерова против России 2005 года. А потом это было решение и Гулиева, и Уразова. Это те решения, которые можно сегодня считать пилотными для совершенствования российской ведомственной нормативно-правовой базы и совершенствования законодательства в целом», — обратила внимание омбудсмен.

Сейчас в аппарате Уполномоченного рассматривают возможность распространения закона от 27 декабря 2019 года о компенсации за ненадлежащие условия содержания под стражей и на конвоирование. Москалькова отметила, что это может привести к достаточно большим бюджетным затратам, но «возможно поэтапное движение к достижению этой цели».