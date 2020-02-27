Передачу с воевавшим в ДНР Прилепиным показали в придорожном кафе под Полтавой

Киев, 27 февраля. Полтавская область Украины снова оказалась в эпицентре скандала. На этот раз причиной стали не эвакуированные из китайской Ухани украинцы, а трансляция в придорожном кафе передачи российского телеканала НТВ с воевавшим в ДНР писателем Захаром Прилепиным.

О «вопиющем» инциденте сообщил в своем Facebook местный житель Олег Мезенцев. По его словам, пропагандистскую программу НТВ с «прославлением военных «ДНР» он увидел, когда зашел в придорожное кафе в поселке Чутово.

«Полтавская область, Чутово. Зашел перекусить в дорожную кафешку «Дорожное кафе». Из телевизора вещает на НТВ Захар Прилепин, вокруг которого куча флагов «ДНР», — написал Мезенцев.

Мужчина добавил, что тут же предъявил претензии администрации кафе. Но владельцы заведения заявили, что не собираются платить за украинские каналы. Но возмутили Мезенцева не только хозяева кафе, но и его посетители, которые просто промолчали.

«Потому что всем все равно! Правда, украинцы?! Абсолютно всем все равно! Получили. Простите нас те, кто не вернулся, мы потеряли все. Сепары уже у нас в доме», — посетовал Мезенцев.

Как отмечает местное издание «Обозреватель», похожая ситуация произошла в ноябре 2019 года в Одессе, где в пабе «Рак и щука» транслировали программу «российского топ-пропагандиста» Владимира Соловьева.

Накануне министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в кулуарах форума Age of Crimea, заверил, что доступность российского телевидения стране упадет.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в этой стране. Донецкая и Луганская народные республики отказались признавать легитимность новых властей. После этого Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году ее переименовали в операцию объединенных сил (ООС), но ее суть не изменилась.Стороны конфликта почти каждые сутки обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Урегулировать кризис в Донбассе пытаются, в том числе, участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, которые содержат в себе ряд требований, выполнение которых должно помочь вернуть мир в регион.

В декабре прошлого года лидеры стран «нормандской четверки» президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, лидер Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский провели саммит в Париже. В итоговом заявлении политики заявили о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.