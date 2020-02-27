Волочкова резко ответила Собчак, назвавшей ее шпагаты признаком отчаяния

Москва, 27 февраля. Балерина Анастасия Волочкова резко ответила телеведущей Ксении Собчак, которая заявила, что частые шпагаты артистки свидетельствуют об отчаянии. По словам танцовщицы, «блондинка в шоколаде» паразитирует на ее имени из зависти.

Ранее Собчак написала в своем блоге, что Волочкова слишком часто публикует снимки шпагатов.

«Один раз в год шпагат Волочковой смотрелся бы классно. Но в таких объемах попахивает отчаянием», — заявила телеведущая.

Собчак сравнила балерину с 60-летним мужчиной в подростковой одежде, который ездит на спортивной машине и заводит молодую любовницу. По словам светской львицы, Волочкова выглядит как женщина, которая боится старости.

«Когда она ко мне пришла в гости, все пыталась проверить, настоящая ли у меня грудь. У меня все настоящее. Я, в отличие от нее, никогда пластических хирургов не посещала», — ответила балерина на это заявление.

Танцовщица подчеркнула, что боится иголок и никому не доверит свое лицо. Волочкова убеждена, что подобные процедуры ей не требуются.

«Красота и так при мне», — подытожила балерина.

Отметим, что это уже не первый конфликт, возникший между Собчак и Волочковой. Ранее артистка рассказала, что телеведущая ненавидит ее, так как в детстве сама хотела стать балериной, но у нее это не получилось.