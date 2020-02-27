Профессор СПбГУ поддержал Соловьева, выгнавшего украинца за оправдание Бандеры

Санкт-Петербург, 27 февраля. Президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич заявил о недопустимости пропаганды украинского национализма в эфире российского телевидения.

Так он прокомментировал инцидент, который произошел во время последнего выпуска передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Телеведущий Владимир Соловьев во время дискуссии попросил одного из гостей покинуть студию после того, как тот начал оправдывать УПА1 (запрещенная в РФ организация).

«Выступления, связанные с героизацией дивизии «Галичина» нельзя допускать на российском телевидении. Может историк — профессионал и он пересказывает позицию тех групп, которые выступают за героизацию национализма, но не обязательно это тащить в студию российского телеканала», — отметил Межевич, выступая на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» в честь 75-летия Победы.

Профессор также напомнил, что после краха Советского Союза многие были уверены, что Европа поддержит современную Россию, если та откажется от коммунистической идеологии, однако этого так и не произошло.

Напомним, что ранее Владимир Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко, когда тот попытался оправдать УПА и ее лидеров — националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поблагодарила Соловьева за его решение выдворить украинского политика, сообщает «Царьград». По ее словам, «приспособленцы-ковтуненки» готовы присягнуть кому угодно, а в случае чего, «первыми бегут с корабля, бросая целую страну на растерзание бесам».

1 Организация запрещена на территории РФ.