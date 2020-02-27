СКР предъявил сидящему в колонии Захарченко новое обвинение во взятке

Москва, 27 февраля. Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение во взятке экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрию Захарченко. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

В настоящее время Захарченко отбывает наказание по аналогичному делу в мордовской колонии.

«Вчера в колонии Дмитрию было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки приблизительно на 1,5 млрд рублей от организованной преступной группы в лице владельцев группы компаний «1520» в период с 2007 по 2016 год. И в рамках той же процедуры было объявлено о завершении расследовании дела. Со второго марта начнется ознакомление с его материалами», — пояснил защитник.

По его словам, следователь не конкретизировал новое обвинение, предложив узнать детали во время ознакомления с материалами дела. Горбатенко уточнил, что для этого, предположительно, следствие организует этапирование Захарченко в Москву.

Юрист сообщил, что его подзащитный был готов к даче показаний по новому обвинению, но получил отказ от следователя, мотивированный тем, что расследование завершено.

Горбатенко подчеркнул, что Захарченко вину не признает. В связи с этим на имя главы СК Александра Бастрыкина защита подготовила жалобу на действия представителя СКР, отказавшего экс-сотруднику МВД.

В рамках нового дела прошел заочный арест совладельца группы «1520» Бориса Ушеровича и бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича.

Кроме того, под стражу заключены глава группы компаний «1520» Валерий Маркелов и адвокат Виктор Белевцов.

Бывший полковник МВД Захарченко получил наказание в виде 12 лет и шести месяцев колонии за взятку в особо крупном размере. В ходе обысков у коррупционера были найдены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. Вдобавок к лишению свободы виновный получил штраф в размере 117 миллионов рублей, напоминает «Царьград».