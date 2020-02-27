Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграционный процесс с РФ

Минск, 27 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности продолжать интеграционный процесс с Российской Федерацией, но выразил мнение, что он должен проходить без привязки к вопросам в экономической сфере. Об этом сообщает в четверг информационное агентство «БелТА».

«Мы россиянам говорим: «Давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти, было 110-111 долларов». «Нет, давайте 127 долларов». На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ…» — рассказал белорусский лидер во время встречи с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Лукашенко также сказал, что Польша получает американский сжиженный природный газ (СПГ), «который необходимо превратить в жидкое состояние, привезти в республику, регазифицировать и по трубе поставить по цене 90 долларов за тысячу кубометров», отмечал «Царьград».

Ранее Лукашенко в ходе встречи с президентом компании «Роснефть» Игорем Сечиным заявил, что рассчитывает на договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что диалог между российским лидером Владимиром Путиным и Лукашенко будет продолжаться. Помимо этого, по его словам, в настоящее время продолжается контакт белорусских коллег с компаниями-поставщиками нефти.