Межевич не исключил появления в Европе версии о «Гитлере-объединителе»

Санкт-Петербург, 27 февраля. Европейский союз перенял от фашистской Германии концепцию «права сильного», считает президент российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Межевич принял участие в пресс-конференции «Современный Евросоюз и нацистская Германия: что общего у тех, кто атакует Россию». Мероприятие прошло в четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Я не могу сказать, что Европейский союз приобретает сходство с фашистской Германией, это явное преувеличение. Но если процессы продолжатся, то еще лет через 30-40 появится версия о Гитлере-объединителе, Гитлере-освободителе. Как будут выкручиваться наши англо-американские союзники – я не знаю», ― отметил эксперт.

По словам Межевича, текущим процессам есть разумное объяснение: когда жители Европы вспоминают о событиях времен Второй мировой войны, оказывается, что их предки или воевали под знаменами вермахта, или работали на предприятиях Третьего рейха.

«Мы вспоминаем страшную катастрофу, а они не вспоминают этих ужасов. Для них это такая же жизнь: был один руководитель – стал другой. Весь мир в 50-е годы облетели фотографии, как французские полицейские приветствует немецких офицеров, которые ходят по Парижу без охраны», ― добавил участник конференции.

Межевич подчеркнул, что стараниями Шарля де Голля было создано движение сопротивления, позже превращенное в легенду. Но разница между событиями в СССР и Европе огромная.

«Подобие есть в том, что право сильного, навязанное Германией, стало восприниматься. Оно мало отторгается, плохо отторгается», ― подытожил Межевич.

Эксперт также отметил, что, если бы Германия была одна, возможно, Второй мировой войны не было бы в том формате, в котором она проходила. Однако на ее стороне сражалась почти вся Европа.