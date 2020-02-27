Маколей Калкин появится в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Москва, 27 февраля. Американский актер Маколей Калкин, известный по фильмам серии «Один дома», сыграет в «Американской истории ужасов».

Режиссер «Американской истории ужасов» Райан Мерфи анонсировал актерский состав десятого сезона на своей странице в Instagram. Он опубликовал видеоролик, в котором на фоне океана появляются имена артистов, занятых в новом сезоне сериала.

Одним из первых в списке указан Калкин, он сыграет в картине впервые, указала «Газета.ру». Остальные участники актерского состава: Кэти Бейтс,Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

«Благодаря роли в «Американской истории ужасов» он впервые станет участником постоянного актерского состава художественного сериала», — пишет журнал Variety.

Маколей Калкин не снимался в крупных проектах с 2003 года. Одним из последних появлений звезды на экране стало камео в сериале «Куколка», отметил телеканал «360».

Популярность Калкину принесли фильмы серии «Один дома», которые вышли на экране в 90-х. Благодаря этим кинокартинам юный артист стал самым успешным ребенком того времени. Затем последовало еще несколько успешных проектов, но потом карьера Калкина скатилась — он стал играть в не самых лучших фильмах.