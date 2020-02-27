Коронавирус угрожает детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Лондон, 27 февраля. Эпидемия коронавируса добралась и до школы Томаса Баттерси в Лондоне, где учатся принц Джордж и принцесса Шарлотта — дети герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом сообщили британские СМИ.

По данным журналистов, у нескольких учеников заметили подозрительные симптомы, которые могут указывать на заражение детей коронавирусом.

«Четверо учеников школы Томаса Баттерси на юго-западе Лондона были отправлены домой и ожидают результатов анализов», — передают СМИ.

Дети недавно вернулись с каникул, которые провели на севере Италии. Из этого региона в последнее время поступало немало сообщений о заражении коронавирусом.

Родители учеников школы Томаса Баттерси уже потребовали закрыть учебное заведение из-за грозящей детям опасности. Дирекция пока не приняла окончательного результата. Всего в Британии закрыли на карантин уже более 30 школ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба. По последним данным, число погибших от осложнений, вызванных COVID-19, возросло до 2,7 тысячи человек.

Миддлтон ранее откровенно рассказала о трудностях, с которым столкнулась во время беременности, и принципах, лежащих в основе ее воспитания трех детей. Герцогиня подтвердила, что практиковала роды под гипнозом.