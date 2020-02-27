Герасимов пригласил французских военных на парад 9 мая в Москве

Москва, 27 февраля. Россия будет рада увидеть на параде Победы в 2020 году французских военных, рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом он сообщил на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром.

Как уточнил Герасимов, Россия глубоко чтит память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной армией.

«Будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года», — подчеркнул он.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что Киев не получал официального приглашения на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. В регистрационно-справочной базе департамента предложения от Москвы зарегистрировано не было. Идею депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича сформировать в парламенте делегацию для участия в параде Победы в Москве комментировать не стали.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле пока не принято решение о приглашении Зеленского на парад Победы в Москву. Напомним, украинский глава во время визита в Польшу заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны, что, в свою очередь, привело к Холокосту. Песков уточнил, что подобные заявления вызывают сожаление.

Москва пригласила на торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, глав разных государств. Свое участие на торжестве подтвердили главы многих стран, в том числе президенты Белоруссии, Франции, Молдавии — Александр Лукашенко, Эммануэль Макрон и Игорь Додон.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее рассказал, как будет проходить парад в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве. Он заметил, что парад Победы в российской столице будет длиться полтора часа, в нем будут задействованы 15 тысяч человек и около 400 единиц бронетехники.