Американские солдаты везут коронавирус в Польшу

США устроят бесплатные концерты военного оркестра в пяти городах Польши. Однако проблема в том, что серьезную угрозу представляют сами американские музыканты, которые базируются в той же области Германии, где накануне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Командование ВС США в Европе ранее сообщило, что в целях популяризации учений «Дефендер-2020» на следующей неделе в Польше пройдут «информационные мероприятия», на которых люди смогут ознакомиться с целями и задачами учений, а также задать военным интересующие их вопросы. Мероприятия состоятся в городах Сувалки (2.03), Гдыня (3.03), Дравско-Поморске (4.03), Повидз (5.03) и Жагань (7.03).

По мнению американского руководства, особенным подарком для жителей городов станут бесплатные концерты военного оркестра ВС США в Европе. Музыканты исполнят известные музыкальные композиции, в том числе, и рок. Однако сюрприз может оказаться для поляков куда менее приятным, ведь сам оркестр базируется в Германии, причем в той же области (Рейнланд-Пфальц), где накануне был идентифицирован первый случай заражения коронавирусом. Зараженным оказался военнослужащий Бундесвера.

Всего на данный момент в Германии 21 человек получили положительные результаты теста на вирус. Правительство страны предупреждает население о начале в стране эпидемии. Примечательно, что Командование США в Европе осознает риски от вспышки заболевания в регионе. По сообщению телеграмм-канала «Брюссельский стукач», американские военные базы в Италии, Бахрейне, Японии и Южной Корее закрыты на карантин: в школах прекращены занятия, отменены все культурно-массовые мероприятия.

Тем не менее, агитационные мероприятия в Польше, посвященные учениям никто отменять не намерен. Видимо, пафос для американцев важнее угрозы распространения вируса в Восточной Европе. Где, к слову, правительство Литвы уже собирается переводить страну на чрезвычайное положение.