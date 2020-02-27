Дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы в Минске Родион Мирошник назвал «припадком идиотизма» разгоревшийся на Украине скандал из-за тест-систем на коронавирус российского происхождения.

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Александра Устинова возмутилась тем, что тест-системы, с помощью которых на Украине будут диагностировать коронавирус, произведены в России, а Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), по ее мнению, намеренно допустил ошибки в документах, чтобы скрыть российское происхождение тестов.

«Значит, нам под видом украинского производителя пытаются втюхать никому не известные и не протестированные системы российского происхождения, от компании, которая никогда таким не занималась и имеет российский след. Втюхивает нам все это новый заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев, которому когда-то [бывший премьер-министр Украины Николай] Азаров лично грамоты давал», — с возмущением сказала Устинова.

Ее выпад обсудили в эфире политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Либеральный журналист Дмитрий Галкин, обычно защищающий Киев, заметил, что на Украине «политизируются те вопросы, которые политизировать не надо, и не принимаются политические решения, которые необходимы».

«Политическое решение было нужно при определении места размещения больных, при оповещении населения о борьбе [с коронавирусом], а где закупать тест-системы — это не политический, а технологический вопрос», — считает Галкин.

При этом журналист уверен, что на Украине есть те, кому выгодно обвинять СНБО в сотрудничестве с Кремлем.